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Fomento MinC e Vale lançam 2ª edição do Rouanet nas Favelas com R$ 10 mi para arte periférica Serão selecionados 50 projetos culturais de até R$ 200 mil, contemplando agentes culturais de várias cidades do Brasil

A segunda edição do programa Rouanet nas Favelas, iniciativa do Ministério da Cultura (MinC) que destinará, no mínimo, R$ 10 milhões para o fortalecimento da produção cultural em territórios de favela de todo o país, será lançada na próxima terça (30), no Rio de Janeiro, pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Realizado em parceria com a Vale, o programa amplia o acesso aos recursos da Lei Rouanet e reafirma o compromisso do Governo do Brasil com a democratização do incentivo cultural, a valorização da diversidade e o reconhecimento das expressões artísticas, das memórias e dos saberes produzidos nas periferias brasileiras.

Nesta segunda edição, o Rouanet nas Favelas irá selecionar, no mínimo, 50 projetos culturais, com investimento de até R$ 200 mil por proposta, contemplando agentes culturais de oito localidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Distrito Federal (DF), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Poderão ser inscritas iniciativas nas áreas de artes cênicas, música, artes visuais, audiovisual, humanidades, patrimônio cultural e museus, além de projetos transversais ligados à cultura afro-brasileira, cultura urbana, culturas tradicionais, infância e pessoas com deficiência.

Além da ministra, a cerimônia de lançamento contará com a presença da diretora de Investimento Social Privado e Cultural da Vale, Mariana Luz, do secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, do secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Thiago Rocha Leandro, além de autoridades, representantes do setor cultural e lideranças dos territórios de favela.

SERVIÇO

Lançamento do programa Rouanet nas Favelas 2

Quando: 30 de junho (terça-feira), às 19h30

Onde: Edifício Palácio Gustavo Capanema – Rua da Imprensa, 16, Centro – Rio de Janeiro (RJ)

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