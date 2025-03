A- A+

LEI ROUANET MinC realiza reunião da Comissão de Incentivo à Cultura, no Recife, de quarta (12) a sexta (14) Este será, também, o 1º encontro itinerante de 2025 realizado pelo MinC

Com o objetivo de aproximar produtores, gestores e investidores de todo o País do mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet, o Ministério da Cultura estará no Recife, realizando, desta quarta (12) a sexta (15), a 355ª Reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC).

Este será o 1º encontro itinerante de 2025 realizado pelo MinC, por meio de sua Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic), em parceria com o Governo de Pernambuco e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pernambuco (Sebrae/PE).

Atividades

No primeiro dia de Reunião, nesta quarta (12), acontece o Fórum de Incentivo à Cultura – O Agente Cultural e a Lei Rouanet, com palestras sobre o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), encontros setoriais e diálogos com empresários locais.

Já na quinta (13), a programação inclui capacitação sobre o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) e sessão plenária da 355ª Reunião Ordinária da CNIC, que será transmitida, ao vivo, pelo YouTube do MinC.

No encerramento, que acontece nesta sexta (14) de março, serão realizadas visitas técnicas a projetos culturais apoiados pela Lei Rouanet.

Programação completa

Quarta-feira, 12/3

Onde: Auditório do SEBRAE/PE – R. Tabaiares, 360, Ilha do Retiro - Recife-PE

9h – Receptivo

Apresentação cultural de boas-vindas.

9h30 – Abertura oficial

Cerimônia com participação de autoridades.

10h – Palestra de abertura

Tema: Ações de Fomento da Secretaria da Cultura de Pernambuco.

Palestrante: Cacau de Paula, Secretária de Cultura de Pernambuco.

10h30 – Palestra

Tema: A Lei Rouanet e o Programa Rouanet Nordeste.

Palestrante: Henilton Menezes, Secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural.

14h30 – Encontros setoriais com a CNIC

Salas temáticas:

Sala 1: Artes Cênicas, Artes Visuais e Música.

Sala 2: Audiovisual.

Sala 3: Humanidades.

Sala 4: Patrimônio Cultural.

17h – Encerramento das atividades

Quinta-feira, 13/3

Onde: Auditório do SEBRAE/PE – R. Tabaiares, 360, Ilha do Retiro - Recife-PE

9h30 às 12h – Palestra

Tema: A Instrução Normativa e o SALIC: Escritório Virtual do Proponente.



