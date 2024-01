A- A+

BBB 24 Mineira Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24 Participante sai da disputa na berlinda contra Davi e Juninho

Leia também

• Big Brother Brasil terá novo sistema e votação; saiba como vai ser

• Sonha em entrar no BBB? Psicóloga dá dicas para enfrentar confinamento

• Maycon Cosmer é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 2024

A mineira Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24, na noite deste domingo (14). Ela recebeu apenas 22,71% dos votos para ficar no reality.

Competiram com ela no paredão o baiano Davi, que recebeu o maior percentual da votação, 52,15% e o próprio Juninho, 25,14%.

A sister foi para a berlinda depois de receber o contra-golpe de Juninho, seu desafeto na casa. Thalyta e Juninho discutiram durante esta sexta (12) e o entrevero seguiu até a madrugada do BBB 24. Nas primeiras horas deste sábado (13), o brother entrou no banheiro e relatou a sua versão da briga para parte dos homens. Ele só não esperava que a sister fosse aparecer ali para confrontá-lo diante do grupo.



Confira abaixo os percentuais:

Davi

Média: 52,15%

Voto Único: 60,76%

Voto da Torcida: 43,54%

Juninho

Média: 25,14%

Voto Único: 19,64%

Voto da Torcida: 30,64%

Thalyta

Média: 22,71%

Voto Único: 19,60%

Voto da Torcida: 25,82%

Veja também

BBB 24 Terceiro Paredão é formado; Novo líder indica Beatriz, casa manda Pizane e Davi para berlinda