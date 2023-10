A- A+

RECUPERAÇÃO Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, interage com a família piscando os olhos Músico, que foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, tem quadro estável

Rinaldo Oliveira Amaral, baixista do Ultraje a Rigor conhecido com Mingau, de 56 anos, já faz interação com a família ao piscar os olhos. Ele foi baleado numa tentativa de assalto em Paraty, Costa Verde do Rio. O quadro clínico atual é estável. As informações são do Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, onde ele está internado há um mês e 14 dias.

Ainda de acordo com o centro médico e em reportagem produzida pelo G1, o paciente é colocado numa poltrona pelos enfermeiros durante alguns momentos do dia.

"O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, da Rede D’Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos."





Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, na Costa Verde do Rio, no dia 2 de setembro, à noite. Ele teria sido alvo de uma suposta tentativa de assalto na véspera de seu aniversário de 56 anos.



O crime aconteceu no bairro Ilha das Cobras. Em depoimento, um amigo do músico afirmou à polícia que eles teriam sacado R$ 300, indo ao local — que fica a cerca de 300 metros de uma base da Polícia Militar — para fazer um lanche. Após ser ferido, ele foi levado de ambulância ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty.

O baixista está no Ultraje a Rigor desde 1999. Sua entrada no grupo se deu 19 anos após a criação da banda, em 1980.

Veja também

FAMOSOS Saiba quem é a atriz luso-brasileira recém-casada com Chris Evans, o Capitão América