Mingau, do Ultraje a Rigor, ganha cadeira de rodas e ajuda financeira após três meses internado

A- A+

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, recebeu uma cadeira de rodas de presente, em meio à sua recuperação após ser baleado na cabeça. Nas redes sociais, o músico apareceu ao lado da filha, Isabella Aglio, com o item que ganhou de uma empresa. Além do suporte, ele ainda foi presenteado com R$ 10 mil para outras despesas do baixista.

A família de Mingau havia feito vaquinha e um das metas era a compra da cadeira de rodas para o músico, que permanece internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, após ter sido baleado na cabeça, em setembro.

Através das redes sociais, a filha do músico contou que o estado de saúde do pai vem evoluindo a cada dia. "Aqui toda vitória é muito comemorada", contou a jovem ao descobrir que o pai tinha conseguido mexer o polegar durante um exercício.

Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, na Costa Verde do Rio, no dia 2 de setembro, à noite. Ele teve o carro alvejado por criminosos quando passava pelo bairro Ilha das Cobras.

As investigações da Polícia Civil apontam que Mingau teria entrado na comunidade Ilha das Cobras com uma picape escura, passando com "certa velocidade" em cima de um quebra-molas, na Praça do Ovo, um "conhecido ponto de venda de drogas dominado pelo Comando Vermelho". O crime ocorreu na véspera do aniversário do músico, que completou 56 anos.

A ação teria levantando a suspeita de traficantes que dominam a região. De acordo com a polícia, o carro era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação de quem estava dirigindo.

Em depoimento, um amigo do músico afirmou à polícia que eles teriam sacado R$ 300, indo ao local — que fica a cerca de 300 metros de uma base da Polícia Militar — para fazer um lanche. Após ser ferido, ele foi levado de ambulância ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty.

O baixista está no Ultraje a Rigor desde 1999. Sua entrada no grupo se deu 19 anos após a criação da banda, em 1980.

Veja também

Mickey Mouse Entenda legislação que força Mickey Mouse a "sair" da Disney aos 95 anos