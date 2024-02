A- A+

celebridades Mingau, do Ultraje a Rigor, segue internado em São Paulo Ele havia recebido alta no dia 8 de janeiro, mas voltou à internação no dia 2 de fevereiro

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, segue internado no Hospital São Luiz, na unidade Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, desde o último dia 2, para tratar um quadro infeccioso. Segundo informações médicas atualizadas nesta sexta-feira, 23, o estado do músico é estável.

Conforme nota do hospital enviada ao Estadão, o músico, que havia recebido alta no dia 8 de janeiro, voltou à internação no dia 2 de fevereiro, por "quadro infeccioso pulmonar associado a alteração de hábito intestinal". Mingau apresentou melhoras após um tratamento de controle infeccioso com antimicrobianos de amplo espectro e segue em observação.

Relembre o caso

Em setembro do ano passado, o músico da banda Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Ele ficou internado desde então e, no dia 8 de janeiro, recebeu alta.

Mingau integrava o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão, em atividade até hoje. Junto ao Ultraje, integrava o elenco do programa The Noite, com Danilo Gentilli, no SBT.

Show beneficente

Em 14 de dezembro, Mingau foi homenageado em um show beneficente no Teatro Bradesco. Dinho Ouro Preto, Kiko Zambianchi, Leo Jaime foram alguns nomes que participaram da apresentação. O evento arrecadou fundos para o tratamento de recuperação do baixista. Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa The Noite, foram os apresentadores.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (26/02 até 02/03)