"Minha mãe está bem, ela está aqui tomando sorvete", diz filho de Rita Lee do hospital; saiba mais

João Lee, filho de Rita Lee, 75, tranquilizou os fãs da cantora sobre o seu estado de saúde, diretamente do quarto do hospital onde a mãe está internada, em São Paulo, desde a última sexta-feira (24).



Negando rumores surgidos desde sua internação, alguns sugerindo gravidade no estado de saúde da cantora paulista - que passou recentemente por tratamento de um câncer no pulmão - João postou nos stories do seu Instagram imagens de Rita Lee tomando sorvete.



Na mesma ocasião, em publicação anterior, João Lee assegurou que sua mãe estava bem e tomando sorvete, reforçando às pessoas que "Não caiam em fake news".

Na publicação seguinte, João Lee, 43, filho de Rita Lee com Roberto de Carvalho, publicou a imagem da mãe tomando sorvete, com a declaração "Te amo, mãe".



O reforço de que Rita Lee está bem, apesar da internação, veio inicialmente do marido Roberto de Carvalho, horas depois da cantora ter dado entrada no Albert Einstein, em São Paulo.



"Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias", afirmou ele, em resposta às notícias que circulavam acerca do estado de saúde da artista.

