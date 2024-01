''Minha mãe sabe que vou apertar o botão'': Bin Laden compartilha pensamento de desistir do BBB 24

A- A+

Na manhã desta sexta (19), MC Bin Laden acordou com o pensamento de apertar o botão de desistência do programa e discutiu a possibilidade com outros participantes. Na sala da casa do BBB 24, o funkeiro conversou com Rodriguinho sobre desistir do programa.

"Minha mãe me conhece, 'pai', não adianta. Minha mãe sabe que eu vou apertar o botão", afirmou Bin Laden.

O funkeiro tem medo de ser julgado pelo público, intensificando o seu desejo de sair, mas Rodriguinho desencorajou a atitude do brother, aconselhando-o.

''Não vai não, tá louco. Você tem que fazer valer a pena esse tempo que você tá aqui. Pra que você ficou aqui, pra nada, pra sair? Nós somos julgados na vida fora do reality também'', disse Rodriguinho.

No quarto Gnomo, Bin Laden ainda compartilhou com Fernanda, Giovanna Pitel e Luigi que, após pensar em desistir, ele quer sossego das confusões e fofocas.

A outra discussão foi entre MC Bin Laden, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. Durante a última madrugada, as sisters afirmaram que não tinham mais confiança nele, após a confusão com Vanessa e o gesto ofensivo do funkeiro, que deu o dedo do meio para Yasmin. O brother disse ter sido na ‘brincadeira’, mas nem a modelo nem a cantora gostaram da situação.

