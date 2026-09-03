"Minha Melhor Amiga" atesta química entre Mônica Martelli e Ingrid Guimarães

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Pelas bandas do Recife os risos começaram antes. A capital pernambucana foi contemplada com a primeira pré-estreia nacional do longa “Minha Melhor Amiga" no último 19 de agosto, no Cinemark do RioMar, Pina, Zona Sul da cidade.



De traje vermelho e salto alto, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, as protagonistas, esbanjaram simpatia e, claro, a afinidade peculiar aos convidados da noite que passaram por uma espécie de “esquenta” do que viria a seguir com a produção que estreia nesta quinta (3) nos cinemas de todo o País.



Mas, afinal, por que escolher Recife para a pré-estreia? De pronto, Ingrid Guimarães até admitiu que foi também pela carne de sol.









“Mas além disso, aqui tem um povo que adora comédia. A gente escolheu porque a gente sabe que as pessoas gostam do tipo de filme que a gente faz”, ressaltou, relembrando uma de suas vindas para cá com o seu “Pernas Pro Ar”, em conversa descontraída com a Folha de Pernambuco.

Com Susana Garcia na direção, ela, que é irmã de Martelli e esteve à frente de outras comédias, a exemplo de “Minha Vida em Marte” e “Os Homens São de Marte e é Pra Lá Que Eu Vou”, estes com Paulo Gustavo no elenco, o primeiro filme que juntou as amigas de longa data não ficou distante do roteiro cômico e já conhecido que envolve Mônica e Ingrid em suas atuações.



Mas, dessa vez, tomado por desatinos de uma relação que soma mais de três décadas de irmandade - e extensível às filhas Júlia Martelli e Clara Guimarães, que integram o elenco exatamente como filhas e também melhores amigas uma da outra.



Ingrid Guimarães e Mônica Martelli foram dirigidas por Susana Garcia | Crédito: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco



Construção

“Acho que chegou em um momento perfeito. Elas começaram a viajar com as filhas, a fazer vídeo, e foi uma demanda do público, de que elas tinham que fazer um filme juntas”, contou Susana, complementando que elas são “atoladas e dispersas”, o tanto quanto no filme, vale dizer.



Mas, como asseverou Mônica Martelli, após fala da irmã, o cinema vai reproduzir o diariamente de duas amigas que se conectam há um bom tempo.

“A gente tem essa sintonia, e isso aí é uma coisa que não dá para você construir de um dia para o outro. O que vocês vão ver na tela é uma construção de muitos anos”, reforça Mônica.

Previsibilidade

Quem acompanhou a franquia de “Minha Vida em Marte” e/ou “Fala Sério, Mãe” e “Minha Mãe é uma Peça”, entre outras comédias nacionais, vai se deparar em “Minha Melhor Amiga” com um roteiro previsível e cenas que soam como um 'déja-vu' - fato que não tira o mérito do filme que entrega boas risadas à plateia que, provavelmente, deve se ver em algumas das passagens que mostram amigas, no mesmo peso e medida, atrapalhadas e em apuros, mas se divertindo com isso.







No filme, elas, na casa dos 50 anos, se aventuram em uma viagem depois que as filhas embarcam para uma temporada de intercâmbio em Portugal.



Para “preencher” o vazio da ausência, a ideia de pegar um voo é colocada em prática e é aí que as façanhas começam em meio a reflexões sobre relacionamentos, casamento e profissão, entre outras questões, inclusive a relação entre mães e filhas. Tudo tratado com leveza e ‘tiradas’ espontâneas, como deve acontecer, de fato, na vida real das atrizes.



Saudade

Abordagens sobre amor próprio e maturidade também ressoam no longa, predominantemente tomado por humor mas, também, por instantes reflexivos e saudosos - inclusive quando as duas voltam a uma cena icônica de Mônica Martelli e Paulo Gustavo em “Minha Vida em Marte” (2018).



“Vamos esbarrar em alguém e pedir ‘sorry’?”. As duas repetem a cena e remetem ao ator que se foi em 2021.



“Ele vai gostar disso”, diz a personagem de Mônica, em um momento de emoção do longa - que, por vezes, torna-se cansativo e demasiadamente lento em algumas cenas, prolongando de forma desnecessária as duas horas e cinco minutos, desagradando a alguns, fato que não tira a excelência da protagonistas quando o assunto é fazer rir com desembaraço.

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