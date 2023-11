"Minha privacidade foi invadida", diz amiga de Yuri, acusado de agredir Victor Meyniel

A- A+

Karina (preferiu apenas o primeiro nome), uma das testemunhas da audiência do caso de agressão contra Victor Meyniel, que aconteceu nesta terça-feira (7), enfatizou que teve a privacidade invadida pelo ator, que teria entrado em seu quarto mesmo com a porta fechada. Os dois se conheceram no dia do crime, em 2 de setembro, quando ele foi convidado por Yuri, amigo que divide apartamento com Karina, até o imóvel em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Naquela madrugada, Karina, que já é médica formada, havia ido para casa após um plantão. No caminho, fez uma chamada de vídeo com Yuri, que a avisou sobre a presença de Victor. Eles também se conheceram naquela noite, em uma festa no mesmo bairro. Yuri, que é estudante de medicina, havia ficado empolgado ao encontrar o ator e o convidou até o apartamento.

Karina chegou, passou pelos rapazes na sala, cumprimentou ambos e foi para o quarto, deixando a porta fechada, mas sem trancar — ela e Yuri não tinham o hábito de fazer isso. Depois de um tempo, ela conta, Victor começou a entrar insistentemente em seu quarto, mesmo ela pedindo para ele sair. Ela e Yuri conversavam por mensagem a respeito do comportamento do ator, prova anexada nos autos do processo, que guiou a audiência de terça. A jovem não viu o que aconteceu na sala entre os dois rapazes.

Na expectativa de que Victor fosse embora, Yuri teria saído de casa, mas retornou a pedido de Kamila, incomodada com a presença do ator. Neste momento, os dois desceram para a portaria e ela ficou no quarto. Kamila só soube da agressão quando, horas depois, o interfone do apartamento tocou e ela foi chamada à delegacia onde Yuri estava preso, a 12ªDP (Copacabana).

Em vídeo, ela comenta sobre os julgamentos que sofreu em relação ao crime, taxada de "passar pano para o agressor". Ela pede para que as pessoas busquem ouvir outras versões da história antes de apontarem o dedo para alguém, além de reforçar que não estava presente nas agressões e que teve a privacidade e paz invadidas.

