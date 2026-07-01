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cinema "Minions e Monstros" vai invadir os cinemas brasileiros nesta quarta-feira (01/07); saiba mais Filme é o terceiro roteiro da franquia dos monstrinhos baixinhos, amarelos e carismáticos

As férias escolares estão aí e isso só pode significar uma coisa: enxurrada de filmes infantis nas telonas.

Depois de "Toy Story 5” encher os adultos com nostalgia e encantar toda uma nova geração de crianças, “Minions e Monstros" chega com a mesma proposta. Depois de 16 anos do primeiro filme da franquia “Meu Malvado Favorito” ser lançado, os minions - coadjuvantes que viraram estrelas - chegam em 2026 com o seu terceiro spin-off, que estreia na quinta-feira (02) oficialmente nos cinemas brasileiro, mas que nesta quarta (01/07) já pode ser conferido em sessões de pré-estreia.

Com criaturas baixinhas, amarelas de óculos e macacão azul, “Minions e Monstros" é o oitavo filme da franquia de sucesso (contando todos os longas-metragens e spin-offs desde "Meu Malvado Favorito"), dessa vez, sem a presença do homem alto, narigudo e quase malvado por completo, o vilão de coração derretido Gru.



Carta de amor?

Depois de “Minions 2: A Origem de Gru”, a franquia volta às telonas com um prelúdio ambientado na Hollywood da década de 1920, muito antes de Gru pensar em nascer. Na trama, os baixinhos amarelos vivem o auge como astros do cinema mudo, mas veem a fama desaparecer com a chegada dos filmes falados.



Determinados a recuperar o sucesso, eles decidem produzir o próprio longa, apostando em monstros como grandes estrelas. Aí já dá pra saber que vai dar confusão.

Considerado por parte da crítica - que teve acesso antecipado ao filme - como uma verdadeira carta de amor a Hollywood clássica, o longa mantém o humor característico e atrapalhado do monstrinhos, misturando situações absurdas, muita ação e o caos típico dos Minions, enquanto expande o universo apresentado em "Meu Malvado Favorito".

Dar a vida e a voz

Por possuírem um fictício dialeto próprio, o “Minionês”, os personagens não são dublados na versão brasileira. O co-criador da franquia, Pierre Coffin, é quem dá voz aos minions, que utilizam uma mistura de vários idiomas e sons para se comunicar e, pela primeira vez, dirige o filme sozinho.

Estupidez que faz bem

A expectativa gerada a partir do trailer dividiu a internet. Enquanto parte do público se contenta com a fórmula já conhecida da franquia, outros esperam uma renovação maior. No entanto, a produção promete o que sempre foi feito: seguir a mesma receita dos filmes anteriores, com novas situações, muito caos e humor físico.

Mesmo apostando no básico, o enrendo nunca deixou de entregar algo essencial: bobagem e risadagem. Talvez parte da decepção venha do fato de que o público que acompanhou o primeiro filme, lançado em 2010, simplesmente envelheceu. Ainda assim, a nova aventura continua sendo uma boa oportunidade para levar as crianças ao cinema e, de quebra, permitir que os adultos resgatem um pouco do humor genuíno e infantil.

Para a revista “Variety”, embora reconheça que o longa siga convenções já conhecidas, a publicação destaca que “É um entretenimento popular tão peculiar e intencional durante boa parte de sua duração (felizmente ágil) que conquista o espectador”, ou seja, é icônico de qualquer maneira.

Moral com a Seleção

Além das férias o mundo inteiro respira Copa do Mundo e claro que a divulgação do filme não deixou essa bola passar. Os pentacampeões mundiais, figuras já conhecidas de todo brasileiro, os ex-jogadores brasileiros Cafu e Kaká protagonizaram a campanha para divulgar o lançamento da animação da Illumination. Dessa vez, os favoritos têm que mostrar que são também possíveis monstros.

A Universal Pictures também fechou uma campanha com o TikTok. Na última sexta-feira (26), todos os 136,4 milhões de usuários ativos da plataforma no Brasil tiveram suas telas invadidas pelos baixinhos amarelos ao abrir o aplicativo em seus celulares.

A Universal Pictures também fechou uma campanha com o “TikTok”. Na última sexta-feira (26), todos os 136,4 milhões de usuários ativos da plataforma no Brasil tiveram suas telas invadidas pelos baixinhos amarelos ao abrir o aplicativo em seus celulares.

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