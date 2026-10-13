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TELEVISÃO Minissérie sobre Santos Dumont estreia na TV Cultura neste domingo (18) Os seis episódios trilham a trajetória do inventor brasileiro, da infância em Minas Gerais aos experimentos de aviação que marcaram a história

Há 120 anos, Santos Dumont fazia história e colocava o Brasil no mapa das invenções de aviação. Foi dia 23 de outubro de 1906 que o avião 14-bis, invenção do mineiro, realizou seu primeiro voo público em Paris. Em celebração à data, a TV Cultura exibe neste domingo (18), o primeiro episódio da minissérie "Santos Dumont" (2020), que trilha a história e legado do inventor brasileiro.

A produção, com seis episódios, vai ao ar semanalmente, às 16h. A minissérie acompanha Santos Dumont desde a infância nos cafezais de Minas Gerais até a consagração nos aeroclubes de Paris, na virada do século XIX para o XX. Quem dá vida ao gênio na fase adulta é João Pedro Zappa.

A produção utilizou palácios no Rio de Janeiro e ruas de Petrópolis para recriar a Paris da Belle Époque e refez o histórico voo do 14-bis com uma réplica do avião.



A série extrapola apenas o lado de inventor e explora também a sua alma de poeta, a personalidade reservada do aviador, os desafios na Europa, o preço da fama e a melancolia de seus últimos anos.



"Santos Dumont" tem direção de Estêvão Ciavatta e Fernando Acquarone, com roteiros de Pedro Motta Gueiros e Gabriel Mariani Flaksman. Além de João Pedro Zappa, o elenco é composto por Guilherme Soares, Léo Wainer, Lisa Eiras, José Araújo, Miguel Pinheiro, Thierry Tremouroux, Pedro Alves, Bruna Scavuzzi e Jean Pierre Noher.



Em 2020, a minissérie venceu o prêmio internacional Telly Awards nas categorias Cinematografia e Entretenimento.

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