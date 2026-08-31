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CARAVANA DA CULTURA Minc traz para Pernambuco agenda sobre eleições ao Conselho Nacional de Política Cultural Agenda de mobilização inicia a partir desta quinta (3) para fazedores de cultura e outros representantes do setor

Fazedores de cultura de Pernambuco e interessados do setor podem participar, a partir desta quinta-feira (3), da Caravana do Ministério da Cultura, que estará com agenda de mobilização no Recife, Olinda e Caruaru, Agreste do estado.



As ações, que acontecem por meio do Comitê de Cultura em Pernambuco, vão promover oficinas e orientações para participação nas eleições do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC).

A ideia da agenda é explicar, de forma prática, sobre como votar, quem pode participar e quais os critérios aos que desejam apresentar candidatura ao pleito do Conselho - marcado para acontecer entre os dias 11 e 15 de novembro na plataforma Vota Cultura.



Interessados em disputar as eleições podem ser inscrever até 22 de setembro.





OS SETORES

Música, teatro, dança, audiovisual e culturas das comunidades quilombolas e dos povos indígenas são alguns dos segmentos que podem integrar o Conselho Nacional de Política Cultural.



A participação pode se dar tanto como eleitor como candidato. Para votar é necessário cumprir alguns requisitos, entre eles ter pelo menos 16 anos e comprovar um ano de atuação, vínculo ou pesquisa na área escolhida.



Já para disputar uma vaga é preciso a idade mínima de 18 anos e pelo menos três anos de atuação na área, entre outros critérios que devem ser preenchidos.



Serão, ao todo, escolhidos 588 representantes, sendo 294 titulares e 294 suplentes.

OS ELEITOS

Quem sagrar-se vencedor nas eleições do Conselho vão representar a sua área com propostas, além de levar as demandas de quem faz cultura para discussões nacionais.



É foco do CNPC ajudar na definição dos caminhos do Plano Nacional de Cultura, assim como acompanhar questões relacionadas ao Fundo Nacional de Cultura.



Participação do acompanhamento das políticas e dos recursos públicos destinados ao setor, também é missão do Conselho que mantém, ainda, diálogo com representações estaduais e municipais.

AGENDA EM PERNAMBUCO

A mobilização em Pernambuco vai contar com a presença da coordenadora do Comitê de Cultura no estado, Joana d'Arc Ribeiro. É ela quem acompanha a agenda nos territórios e também a articulação com artistas, mestres, produtores, coletivos, conselheiros, comunidades e demais fazedores de cultura interessados em participar do processo.

Já as formações vão ser conduzidas por Junior Afro, diretor do Sistema Nacional de Cultura (SNC) do Ministário da Cultura.



Vinicius Januzi, coordenador do Conselho Nacional de Política Cultural também participa da agenda.

PROGRAMAÇÃO

Com início na quinta-feira, 3 de setembro, a agenda vai reunir no Recife lideranças de grupos, movimentos e coletivos culturais.



No dia seguinte é a vez de Olinda receber a mobilização, com atividades direcionadas a lideranças de terreiros e Povos Tradicionais de Matriz Africana.



E no sábado, 5, as oficinas chegam ao Agreste, em Caruaru, com representantes e agentes do movimento cultural da Região.



As atividades em Pernambuco também contam com o Escritório do MinC no estado, da Secretaria de Cultura, de conselhos e organizações parceiras.



SERVIÇO

Agenda de mobilização do Ministério da Cultura para as eleições do Conselho de Cultura

Quando: a partir desta quinta-feira (3)

Onde: Recife (Faculdade de Direito/Boa Vista), Olinda (Roça Oxum Opará e Oxossi Ibualama/Rua São Paulo, 402, Jardim Brasil) e Caruaru (Ponto de Cultura Ilê Axé Kiamba Oju Oya/Rua Djalma Santos, 50, José Carlos de Oliveira)

Informações: @minc



Eleições do Conselhor de Cultura: inscrições até 22 de setembro e eleição entre os dias 11 e 15 de novembro

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