A- A+

CULTURA Ministério da Cultura e Caixa anunciam investimento de R$ 30 milhões em projetos Cento e trinta e duas iniciativas de diferentes áreas serão contempladas com patrocínio e ocuparão a programação das sete unidades culturais mantidas pelo banco

Cento e trinta e dois projetos culturais foram selecionados para ganhar patrocínio da Caixa e ocupar a programação das sete unidades culturais mantidas pelo banco durante o período que vai de setembro deste ano até março de 2024. O Ministério da Cultura e a Caixa divulgaram, nesta segunda-feira (7), o resultado da seleção pública que escolheu iniciativas na área de teatro, dança, música, cinema, artes visuais e vivências.

O anúncio foi feito pela presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, em Belém (PA), ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Na ocasião, ela apresentou ainda novos investimentos do banco em cultura para a região Norte no valor de R$ 6 milhões e comentou sobre a criação da unidade da Caixa Cultural na capital paraense.

"O programa de ocupação concretiza a retomada da Caixa no apoio à cultura brasileira. São R$ 30 milhões de investimento apenas nessa seleção até março do ano que vem, possibilitando maior acesso à cultura, além da geração de emprego e renda" disse Maria Rita Serrano.

"Temos uma diversidade cultural imensa e muito rica no Norte, com forte influência amazônica. É com alegria que a Caixa contribui para a valorização e disseminação das tradições culturais e manifestações artísticas de sua população."

Com a itinerância dos artistas selecionados entre os espaços culturais do banco, serão 171 eventos espalhados por Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Todos serão gratuitos ou a preços populares. Uma segunda lista de projetos selecionados será anunciada em novembro para o período de abril a dezembro do ano que vem.

Confira aqui a lista completa dos selecionados no site.

Veja também

LUTO Morre William Friedkin, diretor de 'O Exorcista', aos 87 anos