Ministério da Cultura lança, no Recife, editais que somam mais de R$ 61 milhões em investimentos

O Recife recebeu, nesta sexta-feira (1º), o lançamento nacional de dois novos editais do Ministério da Cultura (MinC) que, juntos, somam mais de R$ 61 milhões em investimentos. Os projetos foram apresentados oficialmente em cerimônia realizada na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e de outras autoridades.

Em conversa com a imprensa, antes do evento, Margareth justificou a escolha do Estado para sediar o lançamento cantando um trecho de “Leão do Norte”. “Acho que essa música do Lenine descreve muito bem a força que Pernambuco tem na cultura popular e o que significa isso para nós. É importante também a gente prestigiar todos os estados do Brasil nessas ações do ministério”, explicou.

As inscrições para o Edital Cultura Viva: Fomento a Pontões de Cultura e o Edital de Premiação Cultura Viva - Sérgio Mamberti já estão abertas. Elas devem ser feitas até o dia 2 de outubro, por meio do Sistema Mapa da Cultura.

Os dois projetos preveem a existência de ações afirmativas em seus processos. Durante a seleção, serão boificadas iniciativas que tenham como proponentes mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas e população LGBTQIA+, ou tenha algum desses públicos como alvo.

“Em todos os editais do Ministério da Cultura, estamos apontando essas cotas, porque todo cidadão e cidadã do Brasil precisam ter o direito à políticas públicas na Cultura”, comentou a ministra, que enfatizou a descentralização de recursos como uma das metas de sua gestão.

Na cerimônia de anúncio dos projetos, o público presente pôde conferir apresentações artísticas de diversas vertentes culturais. O grupo de dança Guerreiros do Passo foi uma das atrações, acompanhado da Orquestra Só Mulheres, que levou frevo para o evento.

Entre os convidados da cerimônia, estava Carlos Mamberti, filho de Sérgio Mamberti, homenageado com um prêmio em seu nome. A premiação vai destinar R$ 33 milhões para 1.117 iniciativas culturais em quatro categorias: Culturas Populares e Tradicionais, Culturas Indígenas, Diversidade Cultural e Cultura Viva.

Já o Fomento a Pontões de Cultura deve contemplar 46 iniciativas com R$ 28 milhões, para desenvolver, difundir, acompanhar e articular atividades formativas e culturais.

