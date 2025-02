A- A+

GRAMMY Ministério da Cultura emite nota de repúdio por tratamento do Grammy dado a Milton Nascimento Mesmo sendo indicado em uma das categorias da premiação, Milton, de 82 anos, não teve direito a um assento na área principal do Grammy

O Ministério da Cultura do Brasil emitiu, nesta terça (4), uma nota de repúdio contra o tratamento da organização do Grammy 2025 dado ao cantor e compositor Milton Nascimento, 82 anos, no último domingo (2), data da premiação da música mundial.

O artista brasileiro concorria ao prêmio de “Melhor Álbum Vocal de Jazz”, com o disco “Milton + esperanza”, feito em parceria com a cantora e contrabaixista norte-americana Esperanza Spalding.

A dupla chegou a posar para a imprensa no tapete vermelho, mas, durante a cerimônia de premiação, Milton não teve direito a um assento no salão principal (apenas Esperanza sentou-se à mesa) e optou por não participar do evento. O cantor havia recebido um ingresso para a arquibancada da Crypto Arena, em Los Angeles.

Nota

"O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025. A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira", começa a nota.

A nota também exalta a trajetória e o legado de "Bituca":

"Milton Nascimento, ícone da cultura nacional, coleciona prêmios e reconhecimentos que atravessam gerações e fronteiras. Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência. Com sua voz única e composições memoráveis, Milton seguirá sendo celebrado por aqueles que compreendem e respeitam sua imensa contribuição à música".

Importante ressaltar que Milton Nascimento tem 34 álbuns lançados e uma extensa e profunda contribuição à música brasileira e mundial, já tendo colaborado e/ou sido gravado por nomes como Björk, Herbie Hancock, Mercedes Sosa, Pat Metheny, Paul Simon, Peter Gabriel, Quincy Jones, Sarah Vaughan & Wayne Shorter.

Milton Nascimento é vencedor do Grammy, em 1998, de “Melhor Álbum de World Music”, pelo disco “Nascimento” (1997), além de outras cinco indicações, no geral e na filial latina da premiação.

A nota do ministério encerra:

“O MinC reitera a afirmação feita, em nota, pela equipe desse artista que tanto contribui para a nossa cultura. 'O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento'”.



Veja também