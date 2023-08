Ministério da Saúde explica por que Faustão foi selecionado na fila de transplantes

A- A+

Horas após a cirurgia de transplante de coração do apresentador Fausto Silva, o Ministério da Saúde emitiu uma nota de “atualização de transplantes de coração realizados nesta semana”. O ministério não costuma divulgar atualizações semanais de transplantes de coração, mas ontem informou que “na última semana, entre 19 e 26 de agosto, foram realizados 11 transplantes de coração no país, sendo sete no estado de São Paulo, unidade da federação com maior volume de transplantes.”

A nota prossegue explicando que Faustão foi priorizado devido à gravidade de seu estado de saúde. “Neste domingo (27), mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um transplante cardíaco, neste caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde, o apresentador Fausto Silva.”

Segundo o Ministério da Saúde, Faustão recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária. A nota informa que no primeiro semestre de 2023 “foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, o que representa aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.”

