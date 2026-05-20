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Oruam

Ministério Público de São Paulo pede prisão do rapper Oruam

Rapper está foragido

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Oruam já foi denunciado pelo MP do Rio de Janeiro por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiroOruam já foi denunciado pelo MP do Rio de Janeiro por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) pediu a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. O pedido, do promotor Alan Carlos Reis Silva, divulgado nesta quarta-feira (20), foi feito no dia 5 de maio.

Oruam é réu por disparo de arma de fogo e é investigado por tentativa de homicídio contra policiais civis fluminenses, crimes de lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Vermelho. 

“[O rapper Oruam] se encontra foragido, inviabilizando a efetividade da jurisdição penal e comprometendo o cumprimento de eventual decreto condenatório", diz o MPSP no pedido de prisão. 

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Segundo o Ministério Público, em 16 de dezembro de 2024, na cidade paulista de Igaratá, Oruam disparou um tiro de espingarda em meio a uma festa, na presença de diversas pessoas. A conduta criminosa foi filmada e postada em redes sociais.

Oruam já foi denunciado pelo MP do Rio de Janeiro por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 

Segundo o órgão, Oruam era beneficiário direto de um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, uma vez que recebia dinheiro ilícito e usava a carreira musical para camuflar a origem do dinheiro obtido nas atividades criminosas da organização.

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