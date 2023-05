Ministro francês descreve ânus em livro de ficção e vira piada nas redes

A- A+

Ministro da economia da França desde 2017 e um dos homens fortes do governo Macron, Bruno Le Maire virou mais uma vez alvo dos franceses. Mas dessa vez não é por sua impopular reforma das aposentadorias, e sim por seus dotes literários. Lançado na semana passada, o quinto romance do ministro-escritor, "Fugue américaine", virou piada na internet por conta de uma passagem erótica bizarra.

O livro de ficção acompanha a viagem de dois irmãos, Franz e Oskar Wertheimer, para assistir a uma apresentação em Havana de Vladimir Horowitz, um dos pianista mais badalados de seu tempo. Mas o que chamou atenção mesmo foi a maneira como o ministro descreveu a anatomia de uma de suas personagens:

"Ela às vezes levantava sua camiseta cinza claro para mostrar seus seios. 'Você viu como eles estão grandes hoje? Você viu, Oskar?' Ela o retirou completamente, revelando pequenos pontos vermelhos na cavidade de suas axilas como picadas de mosquito. Ela estava de costas para mim; ela se jogou na cama; ela me mostrou a protuberância marrom de seu ânus: 'Você vem Oskar? Estou dilatada como nunca'"

A qualidade literária do trecho virou motivo de piada nas redes sociais. "Não surpreende que a agência Fitch tenha nos dado uma nota ruim depois disso", disse uma leitora no Twitter, fazendo referência a uma das principais agências de classificação de risco de crédito do mundo que recentemente o índice financeiro da França de "AA" para "AA-".

De qualquer forma, o ministro vem se revelando um autor prolixo. "Fugue américaine" é a quinta ficção de Bruno Le Maire em quatro anos. Sites franceses lembraram outra passagem picante escrita pelo autor em 2004. Na obra de não-ficção "Le ministre", em que ele conta os bastidores das missões diplomáticas do então ministro das relações exteriores Dominique de Villepin, Le Maire descreveu uma cena de intimidade vivida com sua própria esposa, durante uma viagem à Veneza. "

"Deixei-me envolver pelo calor do banho, pela luz da lagoa que vinha flutuar nas vidraças da porta, pelo sabonete de chá verde e pela mão de Pauline que acariciava suavemente o meu sexo", dizia o trecho.

Anos mais tarde, o ministro explicou a exposição conjugal no jornal Le Figaro: "Foi escrito de maneira tão ingênua... A mim me pareceu comovente", disse.

Em 2022, o escritor Michel Houellebecq lançou o livro "Aniquilação", uma trama de ficção que conta com um personagem parcialmente inspirado no ministro chamado Bruno Juge. No livro, o personagem é tratado como um dos maiores ministros da economia da história do país e concorre à vice-presidência nas eleições de 2027.

Veja também

Artesanato Prodarte abre inscrições para artesãos interessados em expor na 23ª Fenearte