A- A+

cultura Ministro interino da Cultura: "Brasil só tem a ganhar com nossos produtos exibidos na TV chinesa" Secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares apresentou ações do Ministério nos primeiros 100 dias de governo durante palestra no Rio2C

O secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, comentou, na manhã desta quarta-feira, o acordo bilateral para produção televisiva que o Brasil fará com a China. A ministra Margareth Menezes acompanha o presidente Luís Inácio Lula da Silva na viagem oficial ao país asiático e assinará o acordo. Tavares, ministro interino durante a viagem de Menezes, apresentou nesta manhã, durante palestra no Rio2C, as ações do ministério nos primeiros 100 dias de governo.

"É um acordo focado em co-produção de conteúdo. Um acordo, inclusive, estava em discussão há muitos anos no país.", disse Tavares, logo após a palestra no Rio2C. "A China é um grande mercado de produção de TV, e o Brasil só tem a ganhar com nossos produtos sendo exibidos na TV chinesa. Nós estamos sendo pragmáticos. O tempo de fazer essa diplomacia ideologizada terminou no dia 31 de dezembro do ano passado.

O secretário disse que um acordo “ainda mais global, de produção cultural como um tudo” está prestes a ser assinado com a Croácia. O diálogo para co-produções audiovisuais com Portugal também está avançado.

"Isso garante janelas para que investimentos possam ser feitos mutuamente, para que a gente possa receber investimentos de fora aqui e também possa ser exibido aqui sem sofrer determinadas restrições em outros mercados. Acordos desses tipos são fundamentais."

Veja também

São João 2023 Prefeitura do Recife abre inscrições para concursos de quadrilhas juninas