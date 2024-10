Ministros de Lula homenageiam Cid Moreira

A- A+

Ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva usaram seus perfis em redes sociais nesta quinta-feira para homenagear o ex-apresentador de TV Cid Moreira, que morreu aos 97 anos nesta quinta-feira.

"Hoje nos despedimos de Cid Moreira, jornalista, locutor, apresentador e dono de uma das vozes mais marcantes da comunicação brasileira. Meus sentimentos à família, colegas, amigos e fãs", disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"Com tristeza recebi a notícia do falecimento de Cid Moreira aos 97 anos, nesta manhã. Uma voz que marcou gerações seja pela TV ou pelo rádio. Que sua passagem seja tranquila como tantas mensagens que passou para todos nós!", declarou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

"Recebi com tristeza a notícia falecimento de Cid Moreira, um ícone do jornalismo brasileiro. Sua voz inconfundível e trajetória exemplar marcaram gerações. Seu legado de credibilidade e profissionalismo permanecerá vivo na história da comunicação brasileira. Meus sentimentos à família e amigos", afirmou o ministro do Esporte, André Fufuca.

"O sentimento de pesar pela morte de Cid Moreira é saudosista, nostálgico. Sua voz marcante está imortalizada na memória dos brasileiros de várias gerações. Sua presença fazia parte do dia a dia das famílias assim como sua lembrança será constante. Minha solidariedade aos familiares e amigos", declarou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

"O País se despede hoje de Cid Moreira, jornalista, locutor e apresentador que deu rosto e voz ao jornalismo televisivo brasileiro, pioneiro do primeiro noticiário de TV em rede nacional", afirmou o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

"O Brasil se despede de Cid Moreira, a cara do nosso domingo. Um dos jornalistas mais respeitados do País. Eu tenho certeza que em algum momento, enquanto lia esse texto, você lembrou da entoação única que ele dava as frases. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, Cid Moreira!", disse o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

