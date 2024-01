A- A+

BBB 24 Minutos de fama: veja os pipocas do BBB 24 que tiveram momentos de celebridades Muitos "anônimos" da casa mais vigiada do Brasil tiveram destaque em clipes, filmes e desfiles

O grupo pipoca do Big Brother Brasil, da TV Globo, é destinado a pessoas consideradas "anônimas", que conquistam visibilidade através da grande audiência do programa. Na edição do BBB 24, muitos desse grupo não são tão desconhecidos assim e até já fizeram uma pontinha em filmes, clipes e grandes desfiles. Esta edição do BBB conta com 20 Pipocas, que já estão ganhando milhares seguidores nas redes sociais.



Confira os pipocas que já tiveram seus minutos de fama:

Deniziane já atuou como figurante em clipe de Léo Santana

Deniziane

A fisioterapeuta Deniziane já atuou como figurante e se destacou com uma participação especial em um clipe de Léo Santana. A música é de 2015 e se chama "O Que Elas Gostam", uma parceria com o grupo Sunga de Pano.

Luigi aparece na parceria do grupo Heavy Bailei

Luigi

No ano de 2019, Luigi participou de um clipe. O carioca aparece na parceria do grupo Heavy Bailei com a cantora Baby Perigosa.



Lucas Henrique

O professor, que é muito bom em contar histórias, participou do Que História É Essa, Porchat?, em 2022.

Beatriz fez figuração do filme "Força de um sorriso"

Beatriz

Figurante do filme "Força de Um Sorriso", de 2021, protagonizado por Antônia Morais, Beatriz divulgou para toda vizinhança a sua participação, mas acabou aparecendo muito rapidamente no longa-metragem.

Alane

Entrevistada pelo Fantástico em 2022, a bailarina deu os presentes de um ex-namorado para uma loja que faz doações para uma instituição que ajuda crianças carentes.

Sister apareceu de biquíni no palco do programa Amor & Sexo, da Globo.

Fernanda

A confeiteira Fernanda também já foi modelo de lingerie. Em 2015, ela apareceu de biquíni no palco do programa Amor & Sexo, da Globo.

Giovanna foi semifinalista do concurso Gata do Mineiro, em 2018

Giovanna

No concurso Gata do Mineiro, em 2018, Giovanna representou o Cruzeiro. A mineira chegou a fazer um ensaio com a camisa do time, e na época pedia votos pelas redes sociais para passar nas etapas e chegou até a semifinal.

Isabelle é cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival Folclórico do Parintins, no Amazonas

Isabelle

A manauara é cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival Folclórico do Parintins, no Amazonas. Por conta da festa, conhecida com uma das maiores manifestações culturais do país, a sister se tornou bastante famosa na sua região.

