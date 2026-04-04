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TV Mion convida Regina Duarte para participar do Caldeirão na Globo Mesmo após sua saída do governo Bolsonaro, a atriz não voltou a atuar em novelas e seu nome passou a ser evitado em outros programas

Marcos Mion fez um convite para que Regina Duarte participe do Caldeirão Com Mion. O momento foi ao ar neste sábado, 4, durante uma homenagem à sua filha, Gabriela Duarte, que também é atriz, no quadro TV Teca.

Regina Duarte deixou a Globo há seis anos para ocupar o de secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (2019-2023).

Em determinado momento da homenagem para Gabriela, foi exibida uma mensagem gravada por sua mãe em vídeo no telão da atração.

"Oi Mion! Estou aqui em Portugal e fiquei sabendo que a Gabriela vai passar no seu programa. Gostaria de deixar um grande abraço para vocês, especialmente para ela, que é uma filha maravilhosa, de quem eu tenho muito orgulho, como filha, atriz, amiga, cidadã Tudo de bom que ela é na minha vida, um orgulho. Um grande beijo. Te amo!", disse.

Mion aproveitou para tecer elogios e fazer o convite. "É tão bom ouvir a sua mãe, né? Eu quero mandar um beijo para a Regina e falar que a gente está te esperando aqui no TV Teca um dia! Dá uma moral lá, fala para ela vir um dia aqui com a gente, relembrar a carreira dela!", pediu a Gabriela.

Regina Duarte e a Globo

Afastada das novelas desde 2017, Regina Duarte encerrou seu contrato de mais de 50 anos com a Globo em fevereiro de 2020, para assumir a secretaria de Cultura no governo Bolsonaro. Ela permaneceu no cargo por cerca de três meses, mas enfrentou diversas críticas por parte da classe artística.

Mesmo após sua saída do governo, a atriz não voltou a atuar em novelas e seu nome passou a ser evitado em outros programas.

Em 2021, em um especial aos 70 anos das telenovelas no Brasil, ela fez uma postagem no Instagram comentando o fato de ter sido "ignorada", apesar de seu protagonismo em obras marcantes, como Vale Tudo (1988).

Em 2025, porém, a relação parece ter melhorado. Regina Duarte foi entrevistada com destaque no Conversa com Bial, apareceu em um trecho de programa especial dos 60 anos da emissora e foi homenageada com uma estrela em uma "Calçada da Fama" da emissora nos Estúdios Globo.

Gabriela Duarte no Caldeirão

No TV Teca, Gabriela Duarte relembrou diversos outros momentos de sua carreira, como quando ganhou um concurso no Domingão do Faustão e a novela Por Amor, que marcou sua carreira.

A atriz destacou cenas problemáticas que sua personagem Maria Eduarda vivia com o marido, Marcelo (Fábio Assunção), e destacou que a forma como a sociedade reagia a elas mudou "da água para o vinho".

"Era o puro suco do machismo. Porém, naquela época, 1997, ainda era normalizado. Hoje em dia, passaram-se tantos anos que ninguém admite mais que a mulher seja tratada da forma como a Eduarda foi", afirmou a atriz.

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