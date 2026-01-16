BBB26
Maxiane entra na Mira do Líder; Milena, Breno, Paulo Augusto e Samira também foram escolhidos
Líder Alberto Cowboy escolheu cinco participantes para a "Mira do Líder", antes da festa desta sexta-feira (16)
Antes da primeira festa da edição do BB26, um momento de tensão: a Mira do Líder entrou em cena e Alberto Cowboy indicou cinco possíveis participantes que podem ser indicados à berlinda neste domingo (18).
A pernambucana Maxiane foi uma das escolhidas por Cowboy. Além dela, Milena, Breno, Paulo Augusto e Samira correm risco de ir para a berlinda do domingo.
A justificativa do Líder para a escolha dos cinco participantes foi, basicamente, a falta de afinidade e de conversa com os que foram para a sua mira.
A propósito, sobre a sister Milena, ele já havia apontada mais cedo que poderia ser ela sua indicação ao Paredão.