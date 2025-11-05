Qua, 05 de Novembro

Mira Nair, Mãe de Zohran Mamdani, novo prefeito de Nova York, já concorreu ao Oscar

Indiana já ganhou Leão de Ouro em Veneza e dirigiu Denzel Washington e Richard Gere

Mira Nair e prefeito Zohran Mamdani Mira Nair e prefeito Zohran Mamdani  - Foto: Angela Weiss / AFP

O recém-eleito prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, primeiro mulçumano a ocupar o cargo, por pouco não tem um Oscar em casa. Isso porque ele é filho de Mira Nair, uma renomada cineasta indiana, diretora e roteirista do filme "Salaam Bombay!", indicado ao prêmio de melhor filme internacional da Academia de Hollywood em 1989.

"Salaam Bombay!", produção de estreia dela e que conta a história de um grupo de crianças em situação de rua na metrópole de Bombaim, também rendeu a Nair uma indicação ao Bafta, em 1990, e os prêmios de Caméra d'Or e Audience Awards do Festival de Cannes de 1989.

“A maior convicção veio da vida dessas crianças. A atitude delas era de agarrar a vida e aproveitar, e isso me impressiona e me inspira até hoje”, disse Nair à agência Reuters em 2013. “Elas querem ter uma vida plena e não sentem pena de si mesmas.”

Outro filme de enorme sucesso dela é "Casamento à indiana", de 2001, um filme sobre como uma famíia de classe média se prepara para uma união arranjada. A produção foi vencedora do Leão de Ouro no Festival de Veneza e indicada ao Bafta, ao Critics Choice e ao Globo de Ouro.

Quem é Mira Nair
A mãe do prefeito Zohran Mamdani nasceu em Rourkela, no estado de Odisha, no leste da Índia, em 1957. Estudante de sociologia, ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade Harvard e emigrou para os Estados Unidos. Ela conheceu o antropólogo indiano Mahmood Mamdani, em Uganda, em 1989, quando fazia pesquisas para o filme "Mississippi Masala", dirigido por ela e estrelado por Denzel Washington e Sarita Choudhury, em 1991. No mesmo ano, ela se casou com Mahmood e teve Zohran em Uganda, que foi criado no país e depois na África do Sul antes de a família se estabelecer de vez nos Estados Unidos. Ao New York Times, ela disse se lembrar de Denzel segurando o pequeno Zohran no colo com apenas 3 meses de idade, num dos eventos de lançamento do filme.

Segundo a revista People, o filho participou ativamente da carreira da mãe enquanro crescia. Além de passar tempo nos sets, criou e produziu a trilha sonora do filme "Queen of Katwe" (2016), além de cantar em uma das canções da produção usando o nome artístico de Young Cardamom.

“É realmente uma loucura quando sua mãe é uma das suas cineastas favoritas”, disse Zohran à revista City & State. “Ela tem esse mantra: ‘Se não contarmos nossas próprias histórias, ninguém mais contará.’”

A cinematogria de Mira passa, majoritariamente, por temas como identidade, desigualdade, migração, e exclusão social.

“Sabe o que é tão surpreendente, ou talvez nem tanto, porque já me acostumei, é a ignorância que as pessoas aqui têm sobre qualquer outra cultura”, disse ela à revista Believer em 2007.

Além de seu filme de estreia e de "Casamento à indiana" suas mais importantes criações são "Mississippi Masala", sobre as tensões causadas numa pequena cidade americana por causa do amor entre um afro-americano e uma imigrante indiada, "Amelia", uma cinebiografia de 2009 da aviadora americana Amelia Earhart, com Hilary Swank e Richard Gere, e "Queen of Katwe", uma produção da Disney de 2016 inspirada na história de Phiona Mutesi, jovem ugandense campeã de xadrez.

