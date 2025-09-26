A- A+

dança Mirante Dançante traz Carlinhos de Jesus para uma noite com música e dança O evento acontece neste sábado (27), às 20h

A primeira edição do evento de dança Mirante Dançante chega ao Mirante do Paço, no Bairro do Recife, neste sábado (27), às 20h. O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus será o guia por trás das danças durante a noite.

Além dele, a festa conta com decoração de Robson Chagas e direção de Andrea Carvalho. Com mais de 1500 metros quadrados de salão e vista panorâmica para o Capibaribe, o evento promete uma noite ao som de ritmos como bolero, salsa e samba, interpretados por atrações como a Orquestra Super Oara e Los Cubanos.

“O Mirante Dançante nasce com o objetivo de trazer de volta o glamour da dança a dois. Vai ser um baile que vai dar um impulso na cidade principalmente na dança de salão”, explicou Jesus em coletiva nesta sexta-feira (26) para divulgação da festa.

Aos 72 anos, o bailarino e coreógrafo foi diagnosticado com um quadro grave de bursite e tendinite no quadril, e passou a usar cadeiras de rodas em junho deste ano. O quadro desencadeou em uma doença autoimune, a neuro radiculopatia desmielinizante crônica, que ataca a bainha de mielina dos nervos periféricos e raízes nervosas, resultando em fraqueza muscular progressiva. Apesar da enfermidade que o deixou com a perna direita paralisada, o artista não deixa a música de lado e continua dando aula e participando de eventos.

Serviço:

Mirante Dançante

Com Orquestra Super Oara, Los Cubanos e Carlinhos de Jesus

Quando: Sábado (27), às 20h

Onde: Mirante do Paço – Tv. do Amorim, 75 - 4º andar - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 110 pelo site Evenyx

Informações: (81) 97345-6956



