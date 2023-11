A- A+

Cultura Mirante do Paço é o novo espaço de eventos e shos do Bairro do Recife, confira detalhes Casa de eventos comporta 2.500 pessoas distribuídas em 4 mil metros quadrados de área, onde foram investidos cerca de R$ 7 milhões de reais

Recife ganhou um novo espaço para shows e eventos de diversos tipos. O Mirante do Paço, localizado no rooftop do edifício garagem anexo ao Paço Alfândega, tem capacidade para até 2.500 pessoas distribuídas em 4 mil metros quadrados de área, onde foram investidos cerca de R$ 7 milhões de reais.



Sob a liderança do empresário Álvaro Jucá, em parceria com Ronald Menezes, o Mirante do Paço promoveu, nesta quinta (16), uma inauguração oficial para convidados e promove o primeiro evento ao público, nesta sexta-feira (17), com o show do cantor José Augusto.

"É um espaço totalmente diferenciado, com uma visão completamente nova, até porque não deixa de ser um rooftop, mas envolto de história e de cultura, uma coisa muito boa para o Bairro do Recife", comentou Ronald Menezes.



"A ilha do Recife está começando um novo ciclo. Dentro desse novo ciclo, revitalizar uma área de evento com o conforto de ter um estacionamento e em uma área central, tudo isso nos levou a investir. Vamos fazer shows, eventos corporativos, festas, formaturas, quinze anos e casamentos. É um espaço multiuso que estamos abrindo para dar uma infraestrutura de serviço para a Cidade do Recife", destacou Álvaro Jucá.

Vista aérea do Mirante do Paço

Vista privilegiada

O grande destaque do novo espaço é o terraço com uma visão 360º graus do Recife. A área ao ar livre ganhou um guarda-corpo de vidro com dois metros de altura para garantir segurança sem interferir na vista, uma das mais bonitas da Capital pernambucana.



A estrutura recebeu paisagismo e modernização dos acessos para valorizar o projeto original, dos renomados arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Milton Braga. A reforma interna foi assinada pelo escritório Porto Neves Arquitetura. Já na área externa, foi instalada uma cobertura projetada pelo engenheiro Nelson Fidler em parceria com Milton Braga.



O layout do Mirante do Paço permite realizar eventos seguidos com agendas de locação da área interna e do terraço, o que garante mais agilidade na montagem e desmontagem das estruturas multifuncionais de produção. Outro diferencial do empreendimento é a comodidade das 620 vagas de estacionamento rotativo e a instalação de um ponto de táxi dentro do edifício garagem, disponíveis nos dias de evento.



Cobertura

Para a área externa, foi instalada uma cobertura projetada por Nelson Fidler, engenheiro pioneiro no mercado brasileiro, em parceria com o arquiteto Milton Braga. Fidler é considerado sinônimo de coberturas tensionadas em todo o mundo. A cobertura garante proteção do sol e chuva e a circulação de ar, usando uma das mais modernas tecnologias do mundo, com projeto elaborado em sistema cad-cam-fea e analisado em túnel de vento eletrônico (ansys), mesmo software utilizado para o desenvolvimento de foguetes e usinas nucleares.

O novo desenho arquitetônico interno do Mirante do Paço permite a realização de eventos seguidos e maior alternância de agendas de locação da área interna e do terraço. Isso também garante mais agilidade na montagem e desmontagem das estruturas de produção, multiplicando a funcionalidade do espaço e diminuindo a necessidade de vacância.



Estacionamento e táxi

Um dos diferenciais do espaço de eventos é a comodidade de ter 620 vagas de estacionamento rotativo. Para garantir ainda mais conforto e segurança aos visitantes, foi viabilizada a instalação de um ponto da Teletáxi dentro do edifício garagem nos dias de eventos, evitando que as pessoas tenham que sair do prédio para buscar transporte.

Arquitetura

O edifício-garagem foi concluído em 2005 e nasceu para dar suporte ao Paço Alfândega, mall instalado em um prédio histórico do século 18. O grande desafio foi verticalizar as garagens, respeitando seu alinhamento e escala, sem abrir mão do diálogo harmonioso com o entorno, onde se destacam o Rio Capibaribe, o cais do porto e a Ponte Maurício de Nassau.

Mendes da Rocha e Milton Braga apresentaram uma proposta de projeto arrojado, com dois blocos em edificações de uso misto, trabalhando especialmente térreo e cobertura, as duas cotas de maior importância no ambiente urbano, e reservando os quatro andares intermediários para garagens. Os dois volumes são interligados por pontes de concreto que passam sobre a via pública na altura do segundo, do terceiro e do quarto pavimentos. Um dos blocos apresenta no térreo um conjunto de lojas totalmente ocupado pela Livraria Jaqueira.

No outro, o pavimento foi planejado para abrigar auditório e salão de exposições. Mas este é o próximo capítulo dessa história. No cronograma dos investidores, está a conclusão da próxima etapa do projeto, com o uso da cobertura do segundo bloco, com agradável vista para o porto e para a foz do rio, com restaurantes, espaços de artes e do Memorial Paulo Mendes da Rocha, uma homenagem ao arquiteto modernista, falecido em 2021.

