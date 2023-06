Mirella reclama após convidados do chá de bebê levarem decoração embora

A- A+

Ainda no local onde realizou o chá revelação para descobrir o sexo do bebê que espera de Dynho Alves, Mirella usou as redes sociais para dar uma bronca em alguns de seus convidados que levaram para casa itens da decoração luxuosa da festa. No Instagram, a cantora que está à espera de uma menina reclamou:

"Parem de ser sem noção! Vocês vão pra festa, e sai pegando e levando embora a decoração da festa, levando meus ursos embora, que é meu e da decoradora. Vocês são doidos, meu? Eu quero meus ursos de volta! Quem pegou, faz o favor de devolver", disse ela.

A filha de Mirella vai se chamar Serena. O momento da descoberta foi compartilhada ao vivo no perfil da funkeira no Instagram. A festa foi realizada em São Paulo com o tema circo.

"Eu fiz um monte de lembrancinha pra dar de brinde, mas como vocês pegam a decoração e levam embora?", reclama.

"Não precisam nem se identificar, só coloquem dentro do Uber e tragam de volta", fez um apelo após o evento.

Depois de ter reclamado em seus stories, Mirella começou a receber alguns dos ursos de volta e até mesmo os brindes feitos para os convidados. "Mandaram de volta aqui. Vocês tragam de volta meus ursos. Olha o tamanho dos ursos, como vocês levam embora? Estou tendo que devolver o que eu ganhei pra decoradora", lamentou.

Veja também

Evento Prefeitura de Belo Jardim anuncia programação da 54ª Festa das Marocas; saiba mais