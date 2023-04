A- A+

FIG Miró da Muribeca é homenageado do 31º Festival de Inverno de Garanhuns Poeta dará nome para a Praça da Palavra, espaço do festival dedicado à imersão literária

A Praça da Palavra do 31º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) será batizada em homenagem a vida e obra do poeta João Flávio Cordeiro da Silva - o Miró da Muribeca. Falecido em 2022, o poeta deixou como legado uma poesia urbana com identidade pernambucana, e um estilo de recitação que se apropria do espaço público.

A Praça da Palavra é um espaço de imersão literária do FIG que promove lançamentos de livros, recitais, contações de histórias, mesas redondas, palestras e outras atividades de valorização e reconhecimento da literatura pernambucana e nacional. A iniciativa é realizada em parceria com a Cepe, editora pela qual Miró possui dois livros publicados: a coletânea "Miró até agora" e o infantil "Atchin!".

“Miró conseguiu, ao longo da vida, construir uma obra que transcendeu seu corpo periférico e que faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Nesse sentido, valorizar e preservar sua obra é obrigação de qualquer gestor público de cultura, na medida em que, ao fazer isso, preserva a memória de uma das vozes poéticas brasileiras mais singulares da virada do século 20 e começo do século 21”, afirma Wellington de Melo, escritor e editor, que viveu próximo a Miró nos últimos anos e atualmente trabalha em uma biografia sobre o poeta, a ser lançada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

“Nome referencial da poesia urbana brasileira de todos os tempos, Miró deixou como legado uma vasta obra literária. Intensa, pulsante e formidavelmente lírica, ela reverberava a voz das ruas, condição que o fez um grande cronista da realidade. Recebemos com alegria a iniciativa da Secretaria de Cultura/Fundarpe em homenageá-lo na 31ª edição do FIG, dando o seu nome à Praça da Palavra, o polo dedicado à literatura”, declara João Baltar Freire, presidente da Cepe.

Literatura é uma das linguagens que está com inscrição de propostas abertas para a programação do FIG, com espaço para recitais, contações de histórias, oficinas, intervenções artísticas, dentre outras atividades. O edital de convocatória completo pode ser conferido no Mapa Cultural de Pernambuco (aqui), assim como as inscrições, que seguem até 9 de maio.

