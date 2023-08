A- A+

SALVE, MIRÓ! Miró da Muribeca: poeta pernambucano ganha homenagem no dia do seu aniversário Se por aqui estivesse, Miró celebraria neste domingo (6), 63 anos

Era outubro de 2021. Ainda internado em uma clínica de reabilitação, liberado para conversar, rir, emocionar-se, agradecer, Miró chegou sem pressa à redação da Folha de Pernambuco.

Antes de iniciar a prosa, bradou com ênfase que estava "tão feliz" em falar sobre seu renascimento, e continuou afirmando em tom de gratidão a necessidade de "(...) Olhar alguém nos olhos, conversar. Obrigado por isso”. E começava a partir dali, um bate papo tomado pela intensidade que lhe era peculiar.

Crédito: Arthur de Souza/Aquivo Folha de Pernambuco

Quase seis meses depois, o poeta - detentor de uma conhecida estética periférica, urbana e social, entre outros vieses - se foi. Era julho de 2022, seis dias antes de celebrar 62 anos de existência terrena, foi noticiado o falecimento de Miró.





Neste domingo, 6 de agosto, ele completaria mais uma data pelas bandas de cá (63 anos). Desde sua partida, para enaltecer sua vida e obra, foi instituído no Calendário Oficial de Eventos do Recife o Dia Municipal do Alegrismo - iniciativa da vereadora Cida Pedrosa - para ser celebrado anualmente.

Na programação, atividades diversas celebram a eternidade de Miró da Muribeca, entre elas: Manifesto Alegrista, teatro, contação de história, filmes e poesia.

Crédito: Arthur de Souza/Arquivo Folha de Pernambuco

"Será uma festa, uma celebração à vida de Miró e à eternidade de sua poesia, com alegria, como ele gostava, mas uma alegria de olhos abertos para o mundo, não uma uma alegria alienada. Assim entendo o alegrismo", ressalta o escritor Wellington de Melo.

O Dia do Alegrismo ou o "Dia de Miró da Muribeca" será celebrado, portanto, no Museu de Artes Afro-Brasileiras Rolando Toro, no Bairro do Recife.

Programação

Manifesto Alegria

MANHÃ



9h - "Apesar dos efeitos colaterais o amor ainda é o melhor remédio"// Abertura: leitura do Manifesto Alegrista e apresentação teatral com as Violetas da Aurora

10h – “Pipas no céu crianças nas nuvens” // Contação de história do livro ATCHIM! (Miró da Muribeca, 2019) com a poeta e cordelista Susana Morais.

*Atividade voltada para o público infantil

10h às 13h – “Um lençol de arco-íris e letras” – Oficina de Escrita Criativa com a poeta Flávia Gomes.

Público: a partir dos 12 anos

Serão disponibilizas 15 vagas de forma gratuita, por ordem de chegada.

10h0 às 13h – “Olhando teus grafites vestindo teus viadutos” – Oficina de Declamação com o poeta Gleison Nascimento.

Público: a partir dos 16 anos

Serão disponibilizas 15 vagas de forma gratuita, por ordem de chegada.

TARDE

Almoço – Cardápio

13h – “Que tal fazer um purê com as batatas das tuas pernas?” – Feijoada Musical na Bodega de Véio, com o músico Diego Gibram.

Finalmente, onde é que vamos parar?

15h – “Troco meu revólver por comida, lazer, educação e moradia. Disse o cara de periferia.”

– Banca de livros do projeto “Mala Preta” com a escritora Odailta Alves.

15h30 – “Atenção, gravando” – Exibição do filme São Paulo é fogo, de Wilson Freire.

16h – “Tá indo pra onde boy?” – Uma conversa sobre memória afetiva com xs poetas Cida Pedrosa, Wellington de Melo e Wilson Freire.

17h30 – “Meu lado Greenpeace” – MIRÓ ETERNO (Projeção e Videoarte) com Rafael Buda, Tiago Delácio, Mozart Santos e Guto Barros.

NOITE - CARNAVAL

18h – “Seis horas o Recife reza e eu voando pra ver Maria” – Roda de poesia com xs poetas Marcus Silva, Mauriceia Santana, Odailta Alves, Tamires Driely e Valmir Jordão. Abertura com o Maracatu Várzea do Capibaribe.



Serviço

Dia do Alegrismo - Aniversário de 63 anos do poeta Miró da Muribeca



Quando: Domingo (6), a partir das 9h

Onde: Museu de Artes Afro-Brasileiras Rolando Toro (Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife)



Gratuito







Veja também

FAMOSOS Sidney Sampaio recebe alta de hospital: "Agora ele vai para outro fazer exames", diz amigo