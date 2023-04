Miró da Muribeca será celebrado em espetáculo do Magiluth em São Paulo

A- A+

A periferia do Recife sob ótica das contações do poeta Miró da Muribeca (1960-2022) vai "ocupar" os ares paulistanos entre os dias 20 e 30 de abril, com o espetáculo "Miró: Estudo nº 2" apresentado pelos pernambucanos do Grupo Magiltuh no palco do Itaú Cultural.



Gratuito - com a reserva dos ingressos feita na plataforma INTI, pelo site do Itaú Cultural - o espetáculo, que leva a teatralidade ao palco com Miró e sua literatura marginal como personagem central, dá sequência ao 'Estudo nº 1", levado aos palcos em 2022 com mote na obra "Morte e Vida Severina", de João Cabral de Melo Neto.



A nova montagem - apresentada de quinta a domingo - volta o pensamento à construção de um personagem a partir das complexidades e do universo que compreende a figura de Miró da Muribeca, conhecido pelas performances contundentes que o acompanhava pelas ruas.

Estudo nº 2

Com a proposta de repensar a construção do teatro a partir de vivências pessoais e profissionais sentidas no decorrer da pandemia, o novo espetáculo foi pensado desde 2015 - ocasião em que o Magiluth passou por reformulações, incluindo (principalmente) a mudança de sua sede para a Boa Vista, centro do Recife, no Edf. Texas.



O espaço, um centro cultural receptor de artistas diversos, teve Miró entre os nomes que passou e deixou poesia.



"Miró não era somente um poeta. Era um poeta que trazia toda uma vivência que ele tinha da srua, da periferia, da Muribeca, da figura desse homem que estava o tempo todo se mudando - por várias questões e não apenas pela vontade. Tudo isso foi sendo para gente material de construção para esse personagem", conta Giordano Castro, ator e um dos fundadores do grupo, que completa: "A gente busca trazer o questionamento de como essa 'rua' de Miró reverbera na gente".





Além do ato de explorar Miró em toda sua poética marginal, a montagem vai além para trazer à tona um João Flávio Cordeiro da Silva, o Miró da Muribeca, plural e reflexivo politicamente.



"A obra dele vai morrer porque ele morreu? Ela só existia quando ele falava? A obra dele consegue ser plural e isso pode se tornar teatro também. A palavra de Miró vira teatro, música, vira trampolim para uma reflexão política sobre moradia. Está tudo aí", ressalta Giordano.



Serviço

Espetáculo "Miró: Estudo nº 2", com o Grupo Magiltuh



Quando: de 20 a 30 de abril

Onde: Itaú Cultural (Av. Paulista/SP)



De quinta a sábado, às 20h e domingos e feriados, às 19h



Acesso gratuito

Reserva de ingressos na plataforma INTI, via site do Itaú Cultural

