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AVISO FALSO Misantropia: confira filmes sobre o tema que invadiu os celulares do brasileiros neste fim de semana Uma seleção de obras que abordam o assunto, que deu um susto em muita gente neste sábado (20)

Onde você estava quando ouviu o alerta assustador da Defesa Civil que trazia a única e misteriosa palavra "misantropia", com um numeral no lugar do "a", no campo do texto? Entre os comentários mais recorrentes nas redes está a definição da palavra: "aversão, desconfiança ou desprezo generalizado pela Humanidade e pelo comportamento humano". Foi o que bastou para que os teóricos da conspiração já apostassem numa invasão extraterrestre.

Não. Ainda não. Aparentemente, a única coisa que conecta ETs e misantropia neste momento é que ambos são temas recorrentes na literatura e na cultura pop.

Antes da Defesa Civil, foi o dramaturgo francês Moliére (1622–1673) que colocou a palavra na boca do povo com a peça "O misantropo", lançada em 1666. O texto conta a história de um homem inconformado com a hipocrisia da sociedade, mas que se apaixona por uma aristocrata que representa tudo o que ele odeia.



Montada várias vezes no Brasil, a peça ganhou a mais recente releitura em 2022, quando Bruce Gomlevski trouxe o texto clássico com atualizações pertinentes ao mundo em que vivemos.

Mas nem só do texto clássico vive a "misantropia". O tal "desprezo" ou "cinismo" diante das idiossincrasias da Humanidade tem sido tema recorrente de alguns dos filmes mais pop das últimas décadas. Aproveite a "buzzword" e conheça alguns dos personagens mais misantrópicos do cinema.. Vai que chega um novo alerta hoje à noite.

MISANTROPIA CÔMICA

OS REJEITADOS (2023), de Alexander Payne, com Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, entre outros.

Sinopse: Comédia dramática. Durante as férias de Natal de 1970, um professor rabugento e impopular de um tradicional internato da Nova Inglaterra é obrigado a permanecer no campus para supervisionar os poucos alunos que não têm para onde ir. Entre eles está Angus, um adolescente rebelde e inteligente. A convivência forçada entre os dois, somada à companhia da cozinheira da escola, dá origem a uma inesperada amizade marcada por conflitos, perdas e descobertas.

Disponível para aluguel no Prime Video.

MELHOR É IMPOSSÍVEL (1997), de James L. Brooks, com Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, entre outros.

Sinopse: Comédia dramática/romance. Melvin Udall é um escritor de romances best-sellers brilhante, mas extremamente rabugento, preconceituoso e incapaz de conviver com as pessoas. Sua rotina solitária começa a mudar quando ele se vê obrigado a cuidar do cachorro de um vizinho e se aproxima de Carol, uma garçonete que é uma das poucas pessoas capazes de tolerar seu comportamento.

Disponivel na HBO Max.

MISANTROPIA SOCIAL

O MENU (2022), de Mark Mylod, com Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, entre outros.

Sinopse: Terror psicológico/suspense. Um jovem casal viaja para uma ilha remota para jantar em um restaurante de luxo comandado pelo renomado chef Julian Slowik. À medida que o elaborado menu é servido, os convidados percebem que a experiência gastronômica se transforma em uma sátira mordaz sobre privilégio, consumo, arte e elitismo.

Disponível no Disney+

CORINGA (2019), de Todd Phillips, com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, entre outros.

Sinopse: Drama/suspense. Arthur Fleck é um homem solitário que trabalha como palhaço de aluguel enquanto sonha em se tornar comediante. Ignorado pela sociedade e enfrentando problemas de saúde mental, ele vê sua vida entrar em uma espiral de violência e ressentimento. Aos poucos, Arthur abandona sua identidade e dá origem ao Coringa, figura que se tornará símbolo do caos na cidade de Gotham.

Disponível na HBO Max.

OS BANSHEES DE INiSHERIN (2022), de Martin McDonagh, com Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan, entre outros.

Sinopse: Comédia dramática. Em uma pequena ilha na costa da Irlanda, durante a Guerra Civil Irlandesa, Pádraic é surpreendido quando seu melhor amigo, Colm, decide encerrar abruptamente a amizade entre os dois. Incapaz de aceitar a rejeição, ele tenta entender os motivos da decisão, desencadeando uma série de acontecimentos cada vez mais dramáticos e absurdos que afetam toda a comunidade local.

Disponível no Disney+

MISANTROPIA FILOSÓFICA

O ASSASSINO (2023), de David Fincher, com Michael Fassbender, Tilda Swinton, a brasileira Sophie Charlottel, entre outros.

Sinopse: Após um trabalho dar errado, um assassino profissional meticuloso e solitário passa a ser perseguido por seus próprios empregadores. Enquanto tenta sobreviver e executar sua vingança, ele revisita os princípios que guiaram sua vida: disciplina, anonimato e ausência de vínculos emocionais.

Disponível na Netflix.

MELANCOLIA (2011), de Lars Von Trier, com Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, entre outros.

Sinopse: Drama. À medida que um planeta chamado Melancolia se aproxima perigosamente da Terra, duas irmãs enfrentam a possibilidade do fim do mundo de maneiras opostas. Justine, que sofre de depressão, vê sua vida desmoronar durante a festa de casamento, enquanto Claire tenta manter a normalidade diante da iminente catástrofe.

Disponível na MUBI e no Prime Video.

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