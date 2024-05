"Miscigenação Vol. 2" reúne Clayton Barros, Isaar, Juliano Holanda, Nego Henrique e Emerson Calado

A- A+

Acaba de ser lançado o volume 2 do projeto “Miscigenação”, ao vivo, que reúne os artistas: Clayton Barros, Isaar, Juliano Holanda, Nego Henrique e Emerson Calado. O álbum, com produção do selo Estelita, traz seis faixas interpretadas pelos pernambucanos e tem o incentivo do SIC (Sistema de Incentivo à Cultura) do Recife.



Disponível no Youtube, "Miscigenação Vol. 2 - Ao Vivo" traz imagens de estúdio, e à frente, as vozes de Clayton, Isaar e Juliano, com as percussões de Nego Henrique e Emerson Calado. Clayton também assume o violão, Isaar acompanha com as percussões e Juliano executa o contrabaixo.







Das seis faixas, quatro são inéditas: “Gravatas”, “Inverno”, “Verso Feito” e “Dentro de Casa”, sob a assinatura da tríade Clayton, Isaar e Juliano. As outras duas são velhas conhecidas: “40 anos”, composição de Isaar, gravada por ela em 2021; e “O Palhaço do Circo Sem Futuro”, de Clayton e Lirinha, dando nome ao disco do Cordel do Fogo Encantado, em 2002, e regravada por Isaar, em seu disco “Copo de Espuma” (2010).



“O que conflui para o título do disco vai desde a questão da raça até as ideias artísticas. A ideia de produzir o álbum se apega ao pensamento coletivo de reunir pessoas em torno das nossas músicas autorais, fazendo assim uma junção entre artistas de Pernambuco, nossa terra”, resume Clayton.





