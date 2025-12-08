A- A+

MISS UNIVERSO Miss Jamaica teve fratura e hemorragia intracraniana após queda no Miss Universo 2025; entenda Organização do concurso e família de Gabrielle Henry divulgaram comunicado nesta segunda, atualizando estado de saúde

A organização do Miss Universo 2025 atualizou o estado de saúde da modelo Gabrielle Henry, a Miss Jamaica.



Ela sofreu uma fratura, hemorragia intracraniana e outros ferimentos após uma queda grave durante uma apresentação preliminar na passarela, na cidade de Nonthaburi, na Tailândia, no dia 19 de novembro.

"A Dra. Henry sofreu uma queda grave através de uma abertura no palco enquanto realizava sua caminhada durante a competição preliminar em 19 de novembro de 2025, resultando em uma hemorragia intracraniana com perda de consciência, uma fratura, lacerações faciais e outros ferimentos graves", diz o comunicado divulgado nesta segunda-feira, 8 de dezembro.

A nota, divulgada em conjunto pela organização do Miss Universo e a família de Gabrielle Henry, diz ainda que Gabrielle Henry foi "imediatamente internada na unidade de terapia intensiva em Bangkok, onde permaneceu em estado crítico sob monitoramento neurológico constante e continua necessitando de supervisão especializada 24 horas por dia."





De acordo com o comunicado, a Miss Jamaica deverá retornar a seu país "nos próximos dias" e será "acompanhada por uma equipe médica completa e transferida diretamente para o hospital para dar continuidade ao tratamento e à recuperação".

Na época do acidente com Gabrielle Henry, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o momento da queda, que deixou o público tenso.



Ao desfilar, a modelo acabou pisando para fora da borda do palco. Outro registro mostra que ela precisou ser retirada do local em uma maca.

Pouco tempo antes, a Miss Grã-Bretanha também caiu durante a rodada de traje nacional, mas conseguiu se levantar rapidamente.



A suspeita é que o palco estava escorregadio em razão do acúmulo de glitter e spray bronzeador.

Alguns relatos observam que o palco foi construído em formato de aréola, contendo um grande buraco no centro. Provavelmente, a Miss Jamaica não percebeu que se direcionava para este espaço no momento anterior à queda.

De acordo com o site TMZ, as modelos costumam ensaiar o desfile várias vezes. Ainda assim, o momento deixou grande parte do público surpreso.

