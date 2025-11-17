Miss Universe: representante de Pernambuco à etapa nacional será conhecida nesta quarta (19)

A- A+

O desejo de representar o estado natal na etapa nacional de um dos mais renomados concursos de beleza do mundo estimula as 15 finalistas do Miss Universe Pernambuco 2026.



A grande final, que acontece nesta quarta-feira (19), às 19h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, será o momento de revelar a representante pernambucana.



Com o encerramento se aproximando, as finalistas se preparam para o confinamento. A partir de ho­je (17) até quarta-feira (19), as repre­­­­­sentantes ficam confinadas no Novotel Recife, onde passarão por três dias intensos com o propósito de aperfeiçoar os detalhes para o grande objetivo: conquistar a coroa estadual.

Nova direção

Nesta edição, Glauco Ferreira e Camila Albuquerque assumiram a direção estadual do Miss Universe Pernambuco, a fim de entregar um concurso de alto nível.



Segundo Glauco, um competente processo seletivo tem um confinamento e espetáculo final de qualidade, além de parcerias capazes de vestir as finalistas com um padrão do prestigiado Miss Brasil.

“A principal meta é fazer um concurso bom para ter uma edição de sucesso, que consiga vender as próximas edições. A gente vai apresentar um confinamento interessante, com uma estrutura muito boa na final e com candidatas de alto nível”, comenta o diretor, que foi coordenador municipal em Moreno, sua cidade natal.



Com o prazo para apresentar a miss eleita até 30 de novembro, Glauco e Camila tiveram apenas dois meses de organização, iniciando o trabalho em setembro. A nova gestão correu contra o tempo, conseguindo selecionar 15 finalistas, um número considerado bom para os coordenadores.



A organização também destaca a presença de Natália Guimarães, diretora do Miss Universe Brasil, Miss Brasil e Vice Miss Universo 2007, como júri técnico e presidente do júri na final visando “o resultado mais justo possível”.



O Final Show tem direção artística assinada por Mário S., bailarino e estilista, que vai abrir o espetáculo com a temática do frevo.





Avaliação

Tudo começa no confinamento, hoje, com provas preliminares até a terça. Essa etapa inclui uma preliminar de traje de banho, um jantar de gala para apresentar o vestido de noite, além da entrevista.

De acordo Glauco, essa última etapa é a oportunidade de conhecer melhor as candidatas, incluindo o conhecimento da miss sobre Pernambuco, além de saber o que está acontecendo no mundo. Os critérios de avaliação são beleza, comportamento, energia e experiências.



A nova gestão está traçando um perfil de uma menina que fale inglês, boa oratória e consiga desenvolver um conteúdo para ser parte de franquias comerciais.



O confinamento tem um peso maior na escolha da Miss Universe Pernambuco, com os bastidores falando mais alto na construção da pontuação.



O que pode responder uma dúvida comum em concursos de beleza: “como é que essa menina tão bonita não ganhou?”. Beleza não é tudo.

As finalistas

Cada uma das 15 finalistas do Miss Universe Pernambuco representa um município, região ou time do estado.



São elas: Alice Tatiana (Sport Club do Recife), Cecília Castro (Reserva do Paiva), Gabrielle Bertollo (Recife), Giovanna Elis (Vitória de Santo Antão), Isabela Castelo (Olinda), Jessika Brito (Jaboatão dos Guararapes), Karina Clímaco (Caruaru), Lavínia Melo (Moreno), Lívia Terto (Serra Talhada), Maria Luiza Dourado (Tamandaré), Mariana Brito (Clube Náutico Capibaribe), Marília Santos (Marco Zero), Natália Góis (Santa Cruz Futebol Club), Sabrina Monteiro (Grande Recife) e Taynara Silva (Agreste).

SERVIÇO

Miss Universe Pernambuco 2026 - Final Show

Quando: Quarta-feira, 19, às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça 0 Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Ingressos R$ 45 via Sympla

Informações: @missuniverse_pe

