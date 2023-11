Miss Universo 2023: Nicarágua vence e leva 1ª coroa; Brasil não classifica

A- A+

Sheynnis Palacios, Miss Nicarágua, venceu o Miss Universo 2023, sediado em El Salvador. A final ocorreu na noite deste sábado. Anntonia Porsild, representando a Tailândia e Moraya Wilson, a Austrália ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares.

Esse concurso foi marcado com duas candidatas que são mães e casadas, duas mulheres transgênero, uma enfermeira plus-size e uma miss de 30 anos, sendo a edição mais diversa em mais de 70 anos. A mudança na regra é uma das maiores reviravoltas da história da competição, que antes só permitia mulheres solteiras, com idade entre 18 e 28 anos, que nunca foram casadas ou tiveram filhos.

As vencedoras de concursos nacionais de 84 países foram julgadas por um júri que incluía a modelo Halima Aden, a estrela de “Queer Eye” Carson Kressley, a influenciadora do TikTok Avani Gregg e duas ex-vencedoras do Miss Universo, Janelle Commissiong de Trinidad e Tobago (1977) e Iris Mittenaere da França (2016).

A brasileira Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, não se classificou entre as semifinalistas. Ela é estudante de jornalismo e natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Miss Colômbia, Camila Avella, e Miss Porto Rico, Karla Guilfú, completaram as cinco primeiras colocadas. A espanhola Athenea Pérez, foi coroada Miss Simpatia do concurso.

