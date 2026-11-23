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LUTO Missa de sétimo dia de Claudionor Germano será celebrada nesta segunda (23) A cerimónia litúrgica será realizada durante a noite na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem

A missa de sétimo dia da morte do cantor Claudionor Germano será realizada nesta segunda-feira (23), às 19h, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Um dos ícones do Carnaval pernambucano, conhecido como "A Voz do Frevo", morreu aos 94 anos em sua residência, no bairro de Boa Viagem, no dia 15 de novembro. O artista estava em tratamento contra a doença de Parkinson, mas nunca deixou de acompanhar a cena cultural do estado.

Patrimônio Vivo de Pernambuco, Claudionor teve uma carreira de quase oito décadas, marcada por eternizar faixas e consolidar a identidade sonora do frevo-canção. Dentre os trabalhos emblemáticos, o primeiro disco gravado por ele, “Capiba – 25 Anos de Frevo”, reuniu composições de Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, acompanhado pela orquestra regida por Nelson Ferreira.

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