A- A+

Cultura+ Missa de sétimo dia de Manoel Carlos será celebrada nesta sexta (16) em Ipanema Autor, que fez parte da história da TV no Brasil, tinha 92 anos e estava internado no Rio de Janeiro

A missa de sétimo dia em memória do autor, diretor e escritor Manoel Carlos será celebrada nesta sexta-feira (16), às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A cerimônia ocorre uma semana após a morte do autor, que faleceu aos 92 anos, no Rio de Janeiro.

Manoel Carlos foi um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, com uma trajetória de mais de seis décadas na televisão. Especialista em narrativas centradas nas relações afetivas e familiares, ele se notabilizou sobretudo pela criação das Helenas, personagem recorrente que atravessou novelas exibidas entre os anos 1980 e 2000 e marcou diferentes gerações de espectadores.



Ao longo da carreira, assinou sucessos como “Baila Comigo”, “História de Amor”, “Por Amor”, “Laços de Família”, “Mulheres Apaixonadas” e “Páginas da Vida”, além de minisséries como “Malu Mulher”, “Presença de Anita” e “Maysa – Quando Fala o Coração”. Sua obra ajudou a consolidar um estilo mais cotidiano e urbano nas novelas, com forte identificação do público.

Embora nascido em São Paulo, Manoel Carlos construiu sua identidade artística no Rio de Janeiro, cidade que se tornou cenário constante de suas histórias, especialmente o Leblon. O autor deixa cinco filhos, entre eles a atriz Júlia Almeida, e um legado central na história da televisão brasileira.

Veja também