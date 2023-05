'Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1' ganha primeiro trailer; assista

A- A+

O novo longa da franquia “Missão: Impossível”, que tem estreia marcada para o dia 13 de julho, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (17). O ator Tom Cruise retorna ao papel de Ethan Hunt para “Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1” ao lado de Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, e Pom Klementieff.

Em nova história, Ethan Hunt (Tom Cruise) e seu time IMF embarcam em outra missão perigosa: rastrear uma aterrorizante nova arma que ameaça toda a humanidade antes que caia nas mãos erradas. Com o controle do futuro e o destino do mundo em risco, além de antigos inimigos do passado de Ethan se aproximando, uma corrida mortal ao redor do mundo se inicia. Confrontado por misteriosos e poderosos inimigos, Ethan se vê forçado a considerar que nada é mais relevante do que essa missão - nem mesmo a vida das pessoas com quem ele mais se importa.

Tom Cruise não só estrela como também assina a produção do longa ao lado de Christopher McQuarrie, que dirigiu e escreveu esse sétimo filme da franquia. A produção executiva é de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Tommy Gormley.

Assista trailer:

Veja também

CINEMA Escalante apresenta em Cannes um coquetel de violência, redes sociais e fama no México