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TEATRO "Mistério Buffo" leva irreverência e crítica social ao palco da Caixa Cultural Recife Montagem inédita em formato de monólogo celebra o centenário de Dario Fo com histórias populares, comicidade física e improvisação, de 12 a 14 de novembro

A força do teatro popular e o poder do riso como instrumento de questionamento estão no centro de “Mistério Buffo”, espetáculo que chega à Caixa Cultural Recife entre os dias 12 e 14 de novembro.

Inspirada na obra do dramaturgo italiano Dario Fo, laureado com o Nobel de Literatura, a montagem brasileira inédita em formato de monólogo combina interpretação de múltiplos personagens, improvisação e interação com o público.

As sessões acontecem de quinta-feira a sábado, sempre às 19h30, e integram as homenagens ao centenário de nascimento do autor.

A adaptação, a tradução e a atuação são assinadas por Douglas Kodi, sob direção do italiano Luca Comastri.

A encenação recupera a tradição dos giullari, artistas medievais que percorriam espaços públicos com sátiras, narrativas e performances cômicas.

Nesse espírito, Kodi transita por diferentes figuras para apresentar episódios bíblicos e histórias da tradição oral a partir do olhar de personagens historicamente colocados à margem.

Entre o humor físico e a irreverência, o espetáculo transforma passagens conhecidas em material para discutir relações de poder, desigualdade e liberdade.

A proposta também rompe com a divisão convencional entre palco e plateia, incorporando a participação dos espectadores à dinâmica cênica.

Histórias em movimento

Criada nos anos 1960, “Mistério Buffo” consolidou-se como uma das obras emblemáticas do teatro popular contemporâneo ao subverter narrativas religiosas e profanas com sátira e posicionamento político.

Nesta versão, a tradução feita diretamente do italiano busca aproximar o público brasileiro das particularidades do texto original, enquanto a encenação privilegia a expressividade corporal e o domínio do ator sobre a cena.

O repertório não segue uma sequência fixa. A cada apresentação, diferentes histórias podem entrar em cena, entre elas “O Nascimento do Bufão”, “A Fome do Zanni”, “Caim e Abel”, “O Jogo do Louco embaixo da Cruz” e “O Primeiro Milagre do Menino Jesus”.

A alternância de episódios e a abertura para o improviso fazem com que cada sessão tenha características próprias, sem perder o espírito crítico que atravessa a obra.

A produção resulta de uma parceria internacional entre o Teatro do Alvorecer, de Maringá (PR), e a Fraternal Compagnia di Teatro, sediada em Bolonha, na Itália. A iniciativa reúne pesquisas sobre comicidade corporal, manifestações teatrais populares e o trabalho do ator-jogral, colocando em diálogo diferentes tradições cênicas.

Encontro de trajetórias

À frente da montagem, Douglas Kodi reúne experiência como ator, diretor, pesquisador e tradutor teatral. Doutor em Teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), ele fundou o Teatro do Alvorecer e desenvolve investigações relacionadas ao uso de máscaras, à commedia dell’arte e às possibilidades de comunicação direta entre intérprete e plateia.

Já Luca Comastri construiu sua trajetória na Itália como ator, diretor e pedagogo teatral, com pesquisas voltadas à commedia dell’arte, ao teatro popular e à preparação de atores.

Seu trabalho artístico e educativo estabelece conexões entre práticas cênicas europeias e latino-americanas, perspectiva que também orienta a construção desta montagem de “Mistério Buffo”.



SERVIÇO

“Mistério Buffo”, de Dario Fo

Quando: 12, 13 e 14 de novembro, às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site da Caixa Cultural Recife

Informações: Site Caixa Cultural Recife / @caixaculturalrecife

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