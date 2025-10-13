A- A+

Novelas Mistério da morte de Odete Roitman entra na reta final; saiba quando termina 'Vale tudo' Heleninha e Celina ficam no centro do crime nos próximos capítulos

O grande mistério de "Vale tudo" — quem matou Odete Roitman — entra na reta final a partir desta segunda-feira. A novela da TV Globo termina na próxima sexta-feira, dia 17, quando finalmente o nome do assassino será revelado.

Nesta segunda-feira, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy), de posse da arma do crime, vai chamar Heleninha (Paolla Oliveira) e tia Celina (Malu Galli) para prestar novos depoimentos. Segundo a coluna Play, haverá, nesta semana, uma espécie de acarreação entre tia e sobrinha, mas Heleninha permancerá na delegacia, recebendo visitas de Marco Aurélio (Alexandre Nero), Tiago (Pedro Waddington) e Renato (João Vicente de Castro). Na quinta-feira, ainda segundo a coluna, ela já surgirá numa penitenciária.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, Heleninha terá confessado o crime, pois acredita ter matado a mãe bêbada. Mas tia Celina entrará em cena para dizer que, na verdade, a culpada pelo crime foi ela, absolvendo, então, a sobrinha.

Na trama original de 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, quem confessa o assassinato sem tê-lo cometido é Raquel (Regina Duarte) para livrar Ivan (Antonio Fagundes) e Fátima (Gloria Pires) de uma possível culpa. Mas como a dona da Paladar dá informações desencontradas sobre a arma, o delegado não acredita nela.

