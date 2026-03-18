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arte Mistério de Banksy: como artista manteve sua identidade em segredo, mudou de nome e evitou prisão Investigação da Reuters indica que britânico teria mudado identidade para viajar; mistério ajudou a consolidar mito e valor de suas obras

O artista britânico Banksy construiu, ao longo de mais de duas décadas, uma das maiores incógnitas do mundo da arte: sua verdadeira identidade. Agora, uma investigação conduzida pela Reuters aponta que o homem por trás do pseudônimo pode ter adotado um novo nome legal para seguir operando sem ser identificado.

Segundo a apuração, um britânico chamado Robin Gunningham — há anos apontado como o nome real de Banksy — teria alterado sua identidade em 2008 por meio de um processo formal, passando a usar o nome David Jones. A mudança teria permitido ao artista viajar pelo mundo sem levantar suspeitas, mantendo o anonimato mesmo com a crescente fama.

Desde o início da carreira, Banksy adotou táticas para evitar exposição. O uso de pseudônimos, a execução de obras durante a madrugada e a escolha de locais públicos sem autorização fizeram parte de uma estratégia deliberada para escapar de identificação — e de possíveis acusações criminais.





O artista chegou a atuar sob o nome “Robin Banks” antes de simplificar para Banksy. Ao longo dos anos, suas intervenções apareceram em locais improváveis, como prédios públicos, prisões e até o Royal Courts of Justice, em Londres.

Identidade sob suspeita

Gunningham, de 51 anos e natural de Bristol, já era considerado o principal suspeito há anos. A nova investigação reforça essa hipótese ao cruzar documentos, registros policiais e padrões de deslocamento.

Há também teorias que ligam Banksy ao músico Robert Del Naja, devido à coincidência entre turnês da banda e aparições de obras do artista em diferentes países.

Apesar das evidências, nenhuma confirmação oficial foi feita. O advogado do artista, Mark Stephens, evitou validar as informações e afirmou que a preservação do anonimato é essencial para garantir liberdade de expressão.

O anonimato sempre foi parte central do fenômeno Banksy. Suas obras, como “Girl With Balloon”, já foram vendidas por milhões de libras e ajudaram a consolidar o artista como um dos mais valiosos do mundo contemporâneo.

Para especialistas, o mistério em torno de sua identidade não é apenas uma proteção, mas também um elemento estratégico que impulsiona o valor de mercado de seus trabalhos.

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