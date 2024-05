Mistério na Suíça: reaparecem duas pinturas desaparecidas do Museu das Artes de Zurique

A- A+

Duas pinturas que desapareceram no ano passado de forma misteriosa do Museu das Artes de Zurique, na Suíça, o Kunsthaus Zurich, reapareceram também em circunstâncias confusas, anunciou o local neste domingo (26). O museu conta com uma das coleções de arte mais prestigiadas do país europeu.

Em nota, o museu afirmou que os quadros “reapareceram em boas condições e em breve poderão ser exibidas novamente”. No início de 2023, as duas pinturas, que estavam emolduradas e protegidas por vidro, desapareceram.

Uma das obras é de Robert van den Hoecke, datada de meados do século XVII, mostrando soldados em seu acampamento. A outra é uma natureza morta floral de Dirck de Bray, feita em 1673.

As duas pinturas de pequeno formato, que são empréstimos permanentes de colecionadores particulares, foram retiradas junto com cerca de 700 obras para limpeza e restauração pelos serviços do museu após um incêndio que ocorreu no início de agosto de 2022.

Agora, elas reapareceram também de forma misteriosa. O museu disse que, devido à investigação policial em andamento, “não pode fornecer nenhuma informação nesta fase”. Mas ressaltou que, "depois de inspecionar as pinturas, o serviço de restauração constatou que elas estavam em boas condições”.

Ann Demeester, diretora do museu, e Philipp Hildebrand, presidente do local, expressaram alegria em reencontrar as pinturas, bem como a família do proprietário. Nenhuma outra peça retirada após o incêndio estava faltando no inventário.

De acordo com o site, o museu tem 4 mil pinturas e esculturas e 95 mil obras gráficas. Cerca de mil obras estão em exibição permanente. O museu tem uma vasta coleção de obras de figuras célebres, como Edward Munch e Alberto Giacometti.

