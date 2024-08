A- A+

FALECIMENTO Moacyr Franco explica por que demorou três dias para saber da morte Silvio Santos No registro, publicado no Instagram, o ator explica que estava internado e, por esse motivo, pessoas próximas evitaram que ele tomasse ciência da morte de Silvio

O artista Moacyr Franco publicou um vídeo emocionante nesta terça-feira, 20, em homenagem ao apresentador Silvio Santos. O maior nome da TV brasileira morreu no último sábado, 17, aos 93 anos. Moacyr, porém, disse ter demorado três dias para saber da notícia.

No registro, publicado no Instagram, o ator explica que estava internado e, por esse motivo, pessoas próximas evitaram que ele tomasse ciência da morte de Silvio. "Me espantou o número de amigos íntimos que você tinha, que te ensinaram, te orientaram, te incentivaram", disse Moacyr no vídeo, como se falasse diretamente com o apresentador.

"Eu não sabia que você estava indo para tão longe, nem imaginava que você estivesse tão sozinho", prosseguiu. O artista disse que Silvio teria feito uma "viagem a negócios, tanto na terra quanto no céu". "Negócio de alma, de espírito, de amor, de amizade, de eternidade".

Na sequência, Moacyr falou sobre a tristeza dos amigos com a morte do comunicador e afirmou ter tido "inveja" de Silvio. "[Inveja] não como artista ou como empresário, mas como pai. Vai tranquilo, Silvio, está tudo muito bem. Só não vai dar para sorrir e cantar", disse.

Ao final, o artista cantou uma adaptação de uma de suas músicas, Pedágio. "Só se vive mesmo nove meses, pois o resto, amiga, a gente viaja".

Silvio Santos morreu na manhã de sábado passado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com boletim médico divulgado, o apresentador mor

