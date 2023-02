A- A+

MÚSICA Moacyr Franco volta a cantar no Recife; confira data, preços de ingressos e mais informações do show Repertório promete mais de 30 canções que marcaram a carreira do cantor e compositor

O cantor, compositor e ator Moacyr Franco volta ao Recife para uma nova noite de apresentação musical. O show será no dia 10 de março, no Teatro RioMar, às 21h.

O artista promete levar ao palco mais de 30 canções que marcaram seus quase 60 anos de carreira. Moacyr é conhecido por ser compositor de músicas românticas, infantis e carnavalescas.

No repertório, estão “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, “Turbilhão” e “Seu Amor Ainda é Tudo”. Outra música garantida é “Tudo Vira Bosta”, composição de Moacyr gravada por Rita Lee.



Além da música, o artista é conhecido por seus trabalhos na TV, seja como apresentador ou interpretando personagens em programas humorísticos. No show, ele também relembra histórias e lembranças de momentos inesquecíveis, entretendo o público com piadas e críticas bem-humoradas.

Serviço:

Show de Moacyr Franco

No Teatro Riomar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Dia 10 de março, às 21h

Ingressos: R$ 120 (balcão nobre), R$ 140 (plateia alta) e R$ 160 (plateia baixa)

À venda na bilheteria do teatro e no site Uhuu

