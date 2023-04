A- A+

Cinema 'Moana' ganha live action da Disney com participação de The Rock Dwayne Johnson interpretará o personagem Maui e diz que a história lembra seus antepassados como o avô

Os fãs pediram e a Disney escutou. Na tarde dessa segunda-feira (3) foi confirmado o live-action do filme "Moana". O anúncio foi feito por meio das redes sociais do estúdio e, para a surpresa dos apaixonados pela animação, o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, retorna para a Disney como Maui.

Em um vídeo de pouco mais de 2 minutos, The Rock comenta sobre suas raízes polinésias ao anunciar o projeto. “Muitos de vocês podem não saber que o time da Disney Animation, meus parceiros… Nós buscamos muita inspiração para o Maui e presença do meu falecido avô, o lendário Kahuna Peter Maivia” revelou.

O ator fez questão de dizer o quanto a história é profunda para si, porque quando dá vida ao personagem, está fazendo isso com o espírito de seu avô também.

"É uma honra dizer que estamos trazendo a bela história de Moana para a telona! Maui mudou minha vida (sinto sua falta, vovô) e estou honrado em fazer parceria com os estúdios Disney para contar nossa história através do reino da música e dança, que no fundo é quem somos como povo polinésio", disse. Ainda não há confirmação dos nomes cotados para outros personagens da animação.

Veja também

Lançamento Rominho Pimentel, da banda Som da Terra, lança livro "As Faces do meu Face" nesta terça-feira (4)