CINEMA "Moana": o novo live-action da Disney ganha primeiro trailer; assista o vídeo O filme chega nos cinemas no dia 10 de julho de 2026

"Moana" divulgou o primeiro trailer da adaptação em live-action da animação homônima indicada ao Oscar. No vídeo, observamos Catherine Laga'aia, como a personagem-título, partindo para a sua primeira viagem além do recife da ilha onde vive.

Na trama, Moana encontra o semideus Maui, reprisado por Dwayne Johnson - dublador original na animação e um dos produtores do live-action. Essa é a primeira vez que um ator de um filme de animação da Disney interpreta fisicamente o mesmo personagem em uma refilmagem com atores reais.

O filme é dirigido por Thomas Kail, vencedor do Emmy e do Tony Awards por "Hamilton", mas estreando como diretor de um longa-metragem. O live-action chega nos cinemas no dia 10 de julho de 2026. As animações "Moana" e "Moana 2" estão disponíveis no Disney+.



Confira o trailer:

