Live-action de "Moana" ganha sessões de pré-estreia nesta quarta-feira (8)

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Embora não se considere parte da realeza, Moana se tornou a princesa da Disney favorita de boa parte dos fãs do estúdio. A popularidade da personagem é tão grande que, apenas dez anos após surgir para o mundo como animação, ela já ganhou uma versão live-action com sessões de pré-estreia marcada para esta quarta-feira (8).

“Moana” traz a mesma história apresentada como desenho animado em 2016, só que agora com atores de carne e osso, cenas rodadas no Havaí e uma boa dose de computação gráfica. A direção é de Thomas Kail, que venceu os prêmios Tony e Emmy pelo musical da Broadway “Hamilton”.



Dwayne Johnson, que deu voz ao semideus Maui em 2016, agora tem a oportunidade de encarnar o personagem fisicamente - com ajuda de peruca e quase 20 kg de próteses para parecer ainda mais corpulento. Estreante em longas-metragens, Catherine Laga’aia foi a escolhida para viver Moana.

Auli’i Cravalho, voz original da heroína nas animações, não ficou fora do projeto e assina como produtora executiva do filme. Como forma de “passar o bastão” simbolicamente, Lin-Manuel compôs “Along the Way”, canção inédita para o live-action, colocando as duas intérpretes de Moana juntas em um dueto.

Além da novidade, já foi confirmada que todas as canções clássicas do desenho estarão no live-action em regravações. A trilha sonora original, composta por Lin-Manuel com Opetaia Foa'i e Mark Mancina, é um dos principais responsáveis pelo sucesso prolongado da obra, que chegou a ganhar uma sequência em 2024.

O novo filme mantém a premissa de sua fonte de inspiração, levando para o público uma história que toca em temas como ancestralidade, identidade, pertencimento e coragem. Na trama, Moana Waialiki é a jovem filha do chefe de uma tribo da ilha de Motunui, na Polinésia.

Mesmo com a navegação sendo proibida por seu pai, Moana cultiva o sonho de se lançar em uma aventura pelo mar. Ao ser escolhida pelo próprio oceano, a garota encara a missão de encontrar e, com a ajuda do herói que se transforma em animais, quebrar uma maldição que ameaça seu povo, devolvendo o coração místico da deusa Te Fiti.

Pelas imagens já reveladas pelo trailer, é possível constatar que a adaptação reproduz a estética da animação com fidelidade nas caracterizações dos atores, cenários e efeitos visuais. A expectativa é de que a adaptação mergulhe ainda mais profundamente no rico patrimônio cultural das ilhas do Pacífico, destacando ainda as paisagens deslumbrantes da região.

O elenco de “Moana” é predominantemente formado por artistas da Oceania. O neozelandês John Tui interpreta o Chefe Tui. Natural de Samoa, Frankie Adams vive a mãe de Moana, Sina. Já Rena Owen, veterana do audiovisual da Nova Zelândia, atua como Gramma Tala, avó da protagonista.

Para divulgar a estreia do live-action, Dwayne Johnson veio ao Brasil na primeira semana de julho. O astro, popularmente conhecido como The Rock, participou de um evento exclusivo para fãs no Rio de Janeiro, treinou em uma academia no Leblon e até cantou samba ao lado do cantor Péricles. “Te amo, Brasil”, declarou o ator, em português, ao compartilhar o álbum de registros da viagem nas redes sociais.

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