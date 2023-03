A- A+

Cultura+ Moda Autoral: Governo do Estado abre inscrições para especialistas pernambucanos do setor Portaria foi lançada nesta segunda-feira (13) com vagas para estilistas, designers e criativos pernambucanos comercializar peças no Mape

Pelo menos dez novas vagas foram abertas pelo Governo do Estado para que estilistas, designers e criativos pernambucanos comercializem peças na Loja de Moda Autoral de Pernambuco (Mape).



Interessados podem consultar o edital, via link disponível no Instagram da Mape. No mesmo local, informações acerca da Portaria - lançada nesta segunda (13), também podem ser acessadas.



Podem participar estilistas pernambucanos ou radicados no Estado. A iniciativa - proposta pelo Governo, por meio da Diretoria Geral de Promoção da Economia Criativa, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) - reforça a identidade local no quesito comercialização coletiva de moda.









Os inscritos vão passar por uma curadoria formada por representantes da sociedade civil, Governo do Estado e instituições representativas da cadeia produtiva de moda de Pernambuco.



O Mape

O espaço do Mape, com 670m², está localizado no Armazém 11 - integrado ao Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero, Bairro do Recife.



Com funcionamento desde 2021, o espaço foi pensado para funcionar de forma colaborativa, com nichos individuais. Atualmente o espaço trabalha com pouco mais de 80 marcas de criativos pernambucanos.

Além da comercialização de roupas, o Mape realiza encontros, rodas de conversas, palestras e exposições, entre outras ações. O intuito é aprimorar conhecimentos e despertar nos profissionais e estudantes de moda, o desejo de empreender.

Serviço

Inscrições para o Mape, voltadas para estilistas, designers e criativos pernambucanos



Edital/Informações neste link

Informações: 81 3181-3455 (WhatsApp) ou no e-mail [email protected]

