Luto Ícone da moda, Iris Apfel morre aos 102 anos A informação foi compartilhada no perfil oficial da artista no Instagram

Ícone da moda, a fashionista Iris Apfel morreu, nesta sexta-feira (1°), aos 102 anos. Com sua forma única de se vestir, Iris manteve por décadas seu poder de influência.

A morte da fashionista foi anunciada no seu perfil oficial do Instagram, rede na qual ainda publicava seus looks maximalistas com frequência.

Apfel, durante toda sua vida, desafiou e criou padrões próprios para a moda feminina. Ela foi uma das primeiras mulheres a usar calças jeans no início dos anos 1940. Na época, Iris usou calças de corte masculino, pois não existiam calças jeans para mulheres. Anos depois, ela comentou que o ato foi uma declaração de direitos femininos e uma afirmação de moda.

Nascida em 1921 em Nova York, ela se formou na Universidade de Nova York e na Universidade de Wisconsin. Trabalhou alguns anos com jornalismo, escrevendo sobre moda.

Uma de suas maiores críticas à moda atual se referia ao modo igual de se vestir que é propagado. Segundo Iris, as pessoas precisam se encontrar em seu estilo próprio.

